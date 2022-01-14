德約科維奇被澳大利亞再次取銷簽證

澳大利亞政府再次撤銷了世界網球明星諾瓦克·德約科維奇的簽證，圍繞他在未接種新冠疫苗的情況下是否有權留在澳大利亞參加網球比賽的爭拗還在繼續。

廣告 繼續瀏覽後續

澳大利亞本次撤銷他簽證所給出的理由是“為維護健康和良好秩序”。這意味着他可能會被遣返並被禁發籤證三年。

不過，塞爾維亞籍的德約科維奇仍然有可能繼續從法律層面挑戰澳大利亞政府的這一簽證決定，要求繼續留在澳大利亞參加比賽。

現年34歲的德約科維奇是世界男子網球的頭號選手，原定參加從下周一開始的澳大利亞網球公開賽。

第二次吊銷簽證

澳大利亞移民部長亞歷克斯·霍克（Alex Hawke）在一份聲明中說：“今天我行使作為移民部長的權利.....為了公眾的利益以維持健康和良好秩序取消了德約科維奇先生的簽證。”

澳大利亞總理斯科特·莫里森（Scott Morrison）說，這一決定經過“深思熟慮”。

莫里森沒有明說澳大利亞政府因允許未接種疫苗的球員進入澳大利亞而受到的嚴厲批評，但言有所指地表示：“澳大利亞人在這場疫情中做出了許多犧牲，他們完全有理由期待這些犧牲換取的結果得到保護”。

德約科維奇將於15日上午在墨爾本會見移民官員，並將被允許周五晚上留在他目前的住所。此前一些澳大利亞媒體曾揣測，他可能會被轉移到移民拘留酒店。

德約科維奇曾九次獲得澳網冠軍，並希望在下周衛冕。如果他獲勝，他將創下21個大滿貫冠軍的記錄，成為歷史上男子網球最成功的運動員。