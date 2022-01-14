英相深陷派對門 再被爆女王夫婿葬禮前夕開派對

英國首相約翰遜14日再被爆出幕僚違反封城規定在唐寧街舉辦派對，時間竟然是在英國女王伊麗莎白二世夫婿菲利普親王葬禮前夕。約翰遜辦公室為此向女王致歉。

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法新社報導，約翰遜一再被爆出於全國遵行嚴格防疫規定期間違規辦派對，引發眾怒，恐斷送政治生涯。

僅管57歲的約翰遜已經為2020年5月參與派對道歉，但來自他曾任職、通常支持他的《每日電訊報》（Daily Telegraph）的最新爆料，讓醜聞上升到另一層次，也和英國女王扯上關係。

根據《每日電訊報》爆料，在2021年4月16日，正當全英國執行嚴格防疫限制，甚至數小時後於17日舉辦的菲利普親王葬禮，也限制僅能30人參加，約翰遜的數十名幕僚卻舉辦了兩場狂歡派對。

事件被爆出後，約翰遜辦公室已經向女王致歉。發言人14日對媒體表示，“相當遺憾事件發生在舉國哀悼的時刻，唐寧街10號已經向王室致歉。”

由於防疫措施，95歲的女王在葬禮中只能獨坐，送別成婚73載的亡夫。

根據報導，約翰遜沒有出席去年4月16日的派對，當時人在契克斯（Chequers）鄉村官邸。

目前英國三大在野黨均要求約翰遜辭職，他的自家保守黨部分議員也同聲呼籲他不要戀棧。

保守黨國會議員布里格登（Andrew Bridgen）曾是約翰遜的堅定支持者，但他成為最新一位對約翰遜遞出不信任函的保守黨議員。

他表示，“令人難過的是，首相地位已經站不穩，該是離開舞台的時候了。”

如果360名保守黨議員中有15%，也就是54人遞出不信任函，將啟動黨內不信任投票。

《每日電訊報》指出，已經有多達30名議員遞函。

高層官員格雷（Sue Gray）受命調查2020年5月的官邸派對與同年在官邸舉辦的其他聚會。約翰遜曾呼籲各方，靜待初步調查結果出爐，現在看來調查也將包括最新被爆料派對。

那場派對和另一場活動據報是為了約翰遜離職的私人攝影官舉辦，派對上不乏酒精和勁歌熱舞，持續狂歡到深夜。

報導指出，一名幕僚據報拖着一個行李箱到附近超市，裝滿酒瓶帶回派對現場。他們還用筆電在派對上播放音樂，甚至首相小兒子玩耍的鞦韆也被玩壞。

當時政府取締社交活動，除非對象同住一屋檐下，或同屬一個防疫泡泡。這使得數以千計家庭沒辦法探視生病或即將病故的家屬，甚至沒辦法參加他們的葬禮。

最大在野黨工黨副黨魁雷納（Angela Rayner）和其他人緊抓這個議題不放，痛斥這彰顯政府的雙重標準文化。

雷納說，“女王獨坐哀悼，和當時經歷創傷的許多人一樣，為了國家的利益而犧牲，選擇遵守規定。我對唐寧街10號的這種文化和行徑難以言喻。首相不能再推卸責任。”