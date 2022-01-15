分析人士：俄軍事入侵烏克蘭可能性增大

俄羅斯與美歐本周接連舉行會談，但雙方未能找到化解烏克蘭危機的外交解決方案。分析人士認為，這不僅增加俄羅斯對烏克蘭發動新一波攻擊的可能性，全面戰爭也並非毫無可能。

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俄羅斯遭控在烏克蘭邊境附近集結約10萬兵力，還要求西方國家承諾，這個親歐盟的前蘇聯國家永遠不會加入北大西洋公約組織。

俄羅斯與美、歐本周接連就烏克蘭危機舉行3輪會談，由於西方斷然拒絕俄國訴求的北約不再東擴，俄方代表認為美歐似乎無意與俄國一同化解危機，外交途徑已走入“死胡同”。

美方也警告，俄國可能在數周內發起“假旗行動”（false-flag operation，意指偽裝身分、嫁禍他人以誤導公眾的行動），作為入侵烏克蘭的理由。

白宮發言人普薩基（Jen Psaki）表示，“我們掌握的訊息顯示，俄羅斯已安排一組特工在烏克蘭東部進行假旗行動。”她指出，這些特工受過城鎮戰與爆破訓練，以營造烏克蘭準備攻擊東部邊境俄軍的表象。

與此同時，烏克蘭於14日凌晨遭受大規模網路攻擊，西方國家將其歸咎於俄羅斯。部分分析人士擔心，這可能是俄羅斯發動攻擊的前奏。

●爭議的可能出路為何？

北約先前已明確表示，永遠不會排除烏克蘭加入的可能性。分析人士則認為，現階段看來，烏克蘭加入北約的機率很低。

華府智庫“大西洋理事會”（Atlantic Council）歐亞中心（Eurasia Center）副主任哈靈（Melinda Haring）說，“令人遺憾的是，戰爭發生的可能性變高，我們已經陷入真正的僵局。就目前情況看來，俄羅斯和美國的立場是水火不容、無法協調的。”

卡內基莫斯科中心（Carnegie Moscow Center）副主任崔寧（Dmitry Trenin）也說，“從邏輯上來說，缺乏外交解決方案會導致這場危機進一步惡化，而軍事解決方案已被視為可能的出路。”

●俄羅斯有何計畫？

分析人士表示，儘管已出現一些不祥訊號，但目前尚無法確認俄羅斯總統普京的真實意圖。

歐盟智庫“歐洲外交關係協會”（European Council on Foreign Relations）更寬廣歐洲計畫（Wider Europe programme）主任杜穆林（Marie Dumoulin）稱，“是否繼續這些會談，將由蒲亭決定，現在沒有人知道決定為何。”

●可能的軍事行動形式為何？

即使俄羅斯選擇採取軍事行動，入侵烏克蘭，俄方行動也可能不會擴大為“全面戰爭”。

俄羅斯知名安全分析師蘇契可夫（Maxim Suchkov）表示，普京可能會考慮在2014年併吞的克里米亞半島（Crimea）或烏東分離主義者控制的頓巴斯地區（Donbass）進行飛彈部署等應對措施。

法國智庫“戰略研究基金會”（Foundation for Strategic Research）特別顧問海斯柏格（Francois Heisbourg）認為，另一種選擇可能是將頓巴斯地區與克里米亞聯繫起來，獲得有限的“領土收益”。

根據美國情報部門的說法，針對是否入侵烏克蘭，俄羅斯尚未做出最終決定。一名不願透露姓名的法國外交消息人士也稱，“我不認為有立即入侵的準備。”

●軍事行動後果為何？

西方國家一再警告俄羅斯，一旦俄國再次攻擊烏克蘭，將引發“巨大”後果。不過，所謂的後果可能會以“制裁”形式出現，而非任何軍事反擊行動。

一旦爆發戰爭，莫斯科和西方將陷入冷戰後前所未見的危機。屆時俄羅斯與中國的夥伴關係可能進一步強化，俄國與白俄羅斯專制政權的聯盟也可能更加鞏固。

杜穆林認為，軍事干預的可能性不高，因為這麼做耗費的“費用、軍事、政治、財務和人力”成本將會相當可觀。

哈靈也主張，普京將透過“未達戰爭程度的方式”打擊烏克蘭，讓歐洲“焦頭爛額，但無法祭出嚴厲制裁措施。”