意大利著名設計師尼諾·塞魯蒂Nino Cerruti 去世

據安莎通訊社的報道：尼諾·塞魯蒂（Nino Cerruti）1月15日病逝，享年91歲。尼諾·塞魯蒂1930年出生於意大利1950年出任家族產業兄弟紡織品公司總經理；1967年在巴黎開設時裝店。

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塞魯蒂1881Cerruti 1881男裝是以流線型的設計風格帶給人們前所未有的驚喜，不但款形時刻緊隨時尚，剪裁上更是將意大利式的手工傳統、英國式的色彩配置和法國式的樣式風格完美糅合，融入了經典而又新鮮的品味。除了Cerruti 1881男裝之外，同一品牌線的Cerruti時裝、香水同樣蜚聲業界，享譽已久。而瑞士手錶系列，可謂這個大家族中極具潛質的名門新貴。它繼承了Cerruti 一貫清逸典雅的設計，運用高度精確的瑞士製表技術精製而成，含蓄、高雅、矜貴，貫徹着Cerruti張揚品質的傳統。

“當男人穿上西裝時，他應該看起來像那些重要的頭面人物”，有意大利時裝之父稱譽的尼諾·塞魯蒂Nino Cerruti對他的Cerruti 1881品牌男裝他作的解釋或許說明了Cerruti品牌能夠名揚四海的原由。此外，還因與水銀燈下魅力四射的巨星頻結不解之緣，Cerruti 1881這個國際品牌洋溢着好萊塢獨有的傲人風采，象徵著聲譽、財富與個人風格。