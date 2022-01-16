澳法院駁回上訴 德約科維奇或被驅逐出境

澳大利亞聯邦法院周日駁回了世界頭號網球運動員諾瓦克-德約科維奇針對其簽證被取消和被驅逐出該國的上訴。周日法院聽證會結束後，德約科維奇沮喪地被帶回了公園酒店，這是一個嚴酷的非法移民拘留中心。德約科維奇或已經在等待登上帶他回家的飛機。

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據本台報道，澳大利亞法院駁回塞爾維亞網球運動員德約科維奇對其被驅逐的上訴。澳大利亞法院駁回上訴的判決苛刻，稱費用由申請人承擔。在澳大利亞網球公開賽前夕，法庭三位法官一致批准了該駁回決定。塞爾維亞人德約科維奇的目標是創紀錄的第21個大滿貫冠軍。

三位法官聽取了網球運動員和政府的申訴辯論，長達4個小時，然後退席進行審議。

在周六提交給法庭的材料中，澳大利亞移民部長亞歷克斯-霍克認為，德約科維奇在澳大利亞的存在 "可能會對健康構成威脅"。部長還說，這鼓勵了反疫苗情緒，並可能使澳大利亞人在Omicron變體迅速蔓延到全國的情況下不敢接受加強疫苗注射。

據澳大利亞部長補充說，這位網球冠軍在澳大利亞的存在甚至可能"導致民間騷亂的增加"。儘管部長將德約科維奇本人感染澳大利亞人的風險描述為"可以忽略不計"，但部長說德約科維奇過去無視衛生防疫規則，德約科維奇樹立了一個壞榜樣。

周日，德約科維奇的律師將其客戶德約科維奇的拘留和可能的驅逐描述為不合邏輯，不理性和不合理。

德約科維奇於1月5日抵達澳大利亞時被拘留，並首次被置於行政拘留中。這名球員在12月感染了新冠病毒，他曾希望獲得豁免，在沒有接種疫苗的情況下進入澳大利亞，但當局沒有接受這一解釋。

1月10日，澳大利亞法官曾阻止了對德約科維奇的驅逐出境，恢復了他的簽證，並下令立即釋放他，這使澳大利亞政府遭受了一次恥辱性的挫折。但移民部長在周五進行了反駁，並以健康和公共秩序原因為由，根據其自由裁量權第二次取消了他的簽證。

周日聽證會結束後，德約科維奇被帶回了公園酒店，這是一個嚴酷的非法移民拘留中心。德約科維奇面臨被驅逐出境。