英保守黨主席：約翰遜可留任 但須解決內部文化問題

英國首相約翰遜日前承認在封城期間參加派對，引發眾怒，惟約翰遜腹背受敵之際仍拒絕下台。保守黨主席今天表示，他不會要求約翰遜辭職，但表示對方必須解決“政府內部的文化問題”。

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約翰遜（Boris Johnson）近日遭到踢爆，稱2020年5月20日、英國第一次防疫封城期間，他的私人秘書竟然邀請超過100人“帶上自己的酒”，到唐寧街官邸花園開趴。事件曝光後，約翰遜為此表達“由衷歉意”，在野黨同聲要求約翰遜辭職，自家保守黨部分議員也呼籲他不要戀棧，但他仍拒絕下台。

英國民眾因政府官員“知法犯法”而心生怨懟之際，約翰遜又再度被“每日電訊報”（Daily Telegraph）爆料，稱在2021年4月16日、英國女王伊麗莎白二世夫婿菲利普親王葬禮前夕，全英國正執行嚴格防疫限制，約翰遜的數十名幕僚卻在官邸舉辦了2場狂歡派對。唐寧街10號隨後向王室致歉，醜聞也上升到另一個層次。

保守黨主席道登（Oliver Dowden）16日告訴天空新聞（Sky News），唐寧街在封城期間舉辦派對的行為“完全不可接受”，但他支持約翰遜續任首相，“我們必須查明事實真相，首相也必須有效應對（此事），並解決唐寧街的內部文化問題”。

道登也強調，待高層官員格雷（Sue Gray）公布內部調查結果後，他將承擔“全部責任”。

目前保守黨內至少有6名議員公開呼籲約翰遜下台；其他人則表示，他們正在等待內部調查結果出爐。

英國在野黨工黨黨魁施凱爾（Keir Starmer）指控約翰遜“違法”，並批評約翰遜在首次被問及相關醜聞時對國會說謊。他痛批，在防疫措施方面，大眾已經不可能再相信約翰遜。

施凱爾表示：“我認為約翰遜違反了法律，實際上他也承認自己違法。”針對約翰遜向議會道歉一事，施凱爾也說：“我認為他當時就向議會說謊。”

近日一連串的“派對門”事件堪稱約翰遜2019年上台至今最嚴重的醜聞。《星期日泰晤士報》（Sunday Times）分析，約翰遜將嘗試讓事件儘快落幕，並與幕僚和一系列民粹主義政策畫清界線。

在高傳染力但癥狀相對溫和的Omicron變異株肆虐下，英國每日新增確診病例先是急劇飆升，此後出現下降，英國15日通報近8萬2000人染疫，這個數字不到1月初高峰期間的一半。