約翰遜可留任?

英保守黨主席：約翰遜可留任 但須解決內部文化問題

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Une partie de l'opinion publique et même des députés conservateurs souhaitent le départ de Boris Johnson
Une partie de l'opinion publique et même des députés conservateurs souhaitent le départ de Boris Johnson © SOPA Images/SIPA
作者： 法廣
6 分鐘

英國首相約翰遜日前承認在封城期間參加派對，引發眾怒，惟約翰遜腹背受敵之際仍拒絕下台。保守黨主席今天表示，他不會要求約翰遜辭職，但表示對方必須解決“政府內部的文化問題”。

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約翰遜（Boris Johnson）近日遭到踢爆，稱2020年5月20日、英國第一次防疫封城期間，他的私人秘書竟然邀請超過100人“帶上自己的酒”，到唐寧街官邸花園開趴。事件曝光後，約翰遜為此表達“由衷歉意”，在野黨同聲要求約翰遜辭職，自家保守黨部分議員也呼籲他不要戀棧，但他仍拒絕下台。

 

英國民眾因政府官員“知法犯法”而心生怨懟之際，約翰遜又再度被“每日電訊報”（Daily Telegraph）爆料，稱在2021年4月16日、英國女王伊麗莎白二世夫婿菲利普親王葬禮前夕，全英國正執行嚴格防疫限制，約翰遜的數十名幕僚卻在官邸舉辦了2場狂歡派對。唐寧街10號隨後向王室致歉，醜聞也上升到另一個層次。

保守黨主席道登（Oliver Dowden）16日告訴天空新聞（Sky News），唐寧街在封城期間舉辦派對的行為“完全不可接受”，但他支持約翰遜續任首相，“我們必須查明事實真相，首相也必須有效應對（此事），並解決唐寧街的內部文化問題”。

道登也強調，待高層官員格雷（Sue Gray）公布內部調查結果後，他將承擔“全部責任”。

目前保守黨內至少有6名議員公開呼籲約翰遜下台；其他人則表示，他們正在等待內部調查結果出爐。

英國在野黨工黨黨魁施凱爾（Keir Starmer）指控約翰遜“違法”，並批評約翰遜在首次被問及相關醜聞時對國會說謊。他痛批，在防疫措施方面，大眾已經不可能再相信約翰遜。

施凱爾表示：“我認為約翰遜違反了法律，實際上他也承認自己違法。”針對約翰遜向議會道歉一事，施凱爾也說：“我認為他當時就向議會說謊。”

近日一連串的“派對門”事件堪稱約翰遜2019年上台至今最嚴重的醜聞。《星期日泰晤士報》（Sunday Times）分析，約翰遜將嘗試讓事件儘快落幕，並與幕僚和一系列民粹主義政策畫清界線。

在高傳染力但癥狀相對溫和的Omicron變異株肆虐下，英國每日新增確診病例先是急劇飆升，此後出現下降，英國15日通報近8萬2000人染疫，這個數字不到1月初高峰期間的一半。

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