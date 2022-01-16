英相約翰遜麻煩大了？媒體提及唐寧街10號換人

揭露違規醜聞在英國日復一日地堆積，首相約翰遜墮入地獄的過程似乎沒有盡頭。據本台報道稱，英國媒體已經在談論首相約翰遜的替代人選了。也有英國媒體已經在猜測後約翰遜時代的英國政界狀況。

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據本台報道稱，英國媒體已經談論英相約翰遜(Boris Johnson)的醜聞有一段時間了。現在的問題是，根據本台在倫敦記者Sidonie Gaucher的報道，約翰遜將在何時以及如何被替換，例如，議會不信任投票或會使約翰遜自動辭職。但預計最後的打擊將來自於蘇-格雷。這位官員被廣泛描述為 "鐵面無私"，並正在領導對健康危機期間的違禁秘密聚會的調查。

甚至在約翰遜自己的黨內，一些議員也希望約翰遜離職。因此，如果在保守黨內收集到足夠的議員票數，約翰遜可能被迫從保守黨和政府辭職。在專門研究英國政治史的學者索菲-盧梭恩看來，這對大多數人來說也不見得是一個好消息：因為這樣的下台並不合適，在新冠病毒疫情危機中，改選保守黨的領導層不合時宜。這都將取決於保守黨議員們的立場。

誰頂替約翰遜？有幾個名字正在流傳。首先是財政大臣瑞希-蘇納克，過去一年負責財政和國庫的部長。這位風格無可挑剔的英國脫歐倡導者是這樣的名單上的第一位。名單上的下一個人是利茲-特拉斯（Liz Truss）。這位外交大臣以其直言不諱而聞名。作為自由貿易的倡導者，她已經促成了一系列英國脫歐後的貿易協議。多米尼克-拉布(Dominic Raab)是現任司法部長，在約翰遜染上新冠病毒住院時替代過首相工作，也在議論名單上。而現任住房部長邁克爾-戈夫（Michael Gove）也被提及，他分管拉平英國的貧困地區 問題。

據該報道，首相約翰遜的保守黨在上次大選中贏得了下議院的80個多數席位，這是保守黨自1987年以來的最大勝利，但現在因醜聞約翰遜因此而感到羞愧難當。情況對約翰遜來說確實是羞辱性的，約翰遜已經失去了一部分對限制性措施有敵意的議員的信任，也失去了這一系列醜聞而遭削弱的政府的信任。自12月13日約翰遜宣布恢復遠程工作並呼籲施行健康通行證以來，分歧加大了。由於有工黨議員的支持，約翰遜成功地通過了這些限制性疫情措施，但這些措施在保守黨多數派內部卻是非常不受歡迎的。