塞爾維亞總統歡迎網球巨星回家

國際網球巨星德約科維奇1月16日被迫離開澳大利亞，無緣澳大利亞網球公開賽衛冕男單冠軍。此前，澳大利亞政府以對公共衛生擔憂為由第2次取消他的入境簽證。德約科維奇再次上訴，但遭法庭駁回。

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據美國有線電視新聞網（CNN）報道，德約科維奇發表聲明稱，自己感到“極度失望”但尊重這一判決，同時會在離境等相關事務上合作。他還表示，對過去兩周所有的焦點在他身上感到不安，希望外界現在能關注他所熱愛的網球及其賽事。

此前的1月10日，德約科維奇曾贏得一場法庭勝利。澳大利亞聯邦巡迴法庭法官凱利裁決恢復德約科維奇的簽證，讓他能夠參加澳大利亞網球公開賽。法官還下令立即將他從墨爾本的一個隔離酒店釋放。他的支持者在律師事務所外舉行慶祝。德約科維奇1月5日入境時被取消簽證，理由是他不符合非公民不接種疫苗的豁免條件。

不過，澳大利亞移民部長第2次撤銷他的簽證，理由是德約科維奇沒有注射新冠病毒疫苗，對公共衛生造成威脅。

周日，聯邦法庭的3名法官在德約科維奇的上訴聽證後一致判定上訴失敗。但是沒有立即公布相關判決依據。

澳大利亞總理莫里森（Scott Morrison）在回應德約科維奇事件時表示，沒有人能凌駕於規則之上。

報道表示，星期天倉促召開的聯邦法庭庭審主要考慮澳大利亞移民部長霍克取消德約科維奇的簽證是否“不合理”。德約科維奇的律師以3個理由挑戰當局的決定，其中包括一名部長未能適當地考慮取消簽證的後果。

德約科維奇的律師強調，霍克的決定“不合理”因為他沒有考慮取消德約科維奇的簽證本身可能激發起反疫苗人士，而這正是政府想要阻止的。但政府律師表示，德約科維奇沒有接種疫苗本身就表明了他的反疫苗態度。同時，依據澳大利亞移民法，移民部長不需要證明他對公共衛生構成威脅，只是“可能”就足夠了。

另據紐約時報報道，塞爾維亞總統亞歷山大·武契奇(Aleksandar Vucic)星期天譴責澳大利亞政府對德約科維奇的“騷擾”，指責澳大利亞的司法程序是“奧威爾式的”，並歡迎德約科維奇“昂首挺胸”地返回塞爾維亞。