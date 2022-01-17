歐盟執委會主席赴法開會 因司機確診半途返回

在歐洲疫情持續居高不下之際，歐洲聯盟執委會主席馮德萊恩17日宣布因其司機確診，取消前往法國出席歐洲議會全會計畫。她在2020年也曾因密切接觸確診者，被迫離開歐盟峰會現場。

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馮德萊恩17日在社群媒體上發文，表示因司機新冠檢測陽性，因此很遺憾必須取消出席歐洲議會全體會議計畫，推文最後她並表示正在返回布魯塞爾。

歐盟尚未宣布在多位歐盟執委會副主席之中選擇誰代替馮德萊恩出席全會。

歐洲議會本周在法國斯特拉斯堡總部舉行全會，馮德萊恩在半途折返布魯塞爾，意味她將缺席17日為歐洲議會已故議長薩索里（David Sassoli）舉行的追悼會，以及新科議長的就職儀式。

這不是馮德萊恩第一次因密切接觸確診者而必須隔離，2020年10月，在布魯塞爾舉行的歐盟峰會，因獲通知身邊一名親近幕僚被驗出對病毒呈陽性反應，而不得不離開峰會現場。