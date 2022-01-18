斯洛文尼亞總理稱醞釀與台灣互設代表處 人員級別以及何種名稱細節不詳

斯洛文尼亞說它正在與台灣 "醞釀交換代表"。斯洛文尼亞這一聲明周二受到台北方面的歡迎。法新社說，因為中國正試圖讓台灣在國際舞台上處於孤立狀態。目前沒有消息確定斯洛文尼亞與台灣互派辦事處人員，級別以及何種名稱的細節。

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據法新社今天報道說，斯洛文尼亞保守派總理雅奈茲-楊薩周一說：斯洛文尼亞正與台灣 "醞釀交換代表"。據楊薩稱，"當然，這不會是大使館的級別，它將是歐盟（EU）許多國家已經在做的互派水平。揚薩補充說，這是一個共同關心的問題。

楊薩在接受印度國家電視台Doordarshan的採訪時說，他曾 "四、五次 "訪問過台灣。

周二，斯洛文尼亞政府的官方網站上公布了總理接受採訪的文字記錄。

據楊薩還批評了中國的對台政策，說 "很難聽一個一黨制國家講民主和世界和平的課"。揚薩說，目前的新冠病毒疫情表明，如果台灣被允許加入世界衛生組織（WHO），將是多麼有益。

楊薩說："在新冠病毒疫情大流行的情況下，很明顯，病毒不分國界。

法新社說，在台北，台灣外交部向記者證實了一個交換辦公室的聯合項目。台灣外交部發言人歐江安Joanne Ou稱，"楊薩總理是台灣的好朋友（......），台灣真誠地感謝揚薩的有見地的評論。"

台灣外交部發言人歐江安Joanne Ou說："台灣外交部將繼續深化與包括斯洛文尼亞在內的世界各地民主夥伴的交流，以建立密切和互利的夥伴關係。

11月，同為歐盟成員國的立陶宛允許台灣在維爾紐斯開設外交代表處。此後，立陶宛招致了北京的憤怒，北京反對正式使用台灣名稱，因為它擔心會給這個被視為其領土一部分的台灣帶來國際合法性。

另據中央社今天報道說，台灣外交部稱斯洛文尼亞總理楊薩曾3度訪問台灣。

斯洛文尼亞總理楊薩（Janez Janša）最近接受印度國營電視台訪問時透露，斯洛文尼亞正與台灣洽談互設代表處，更主動提及曾訪台4、5次，見證台灣民主。

楊薩受訪時指出，台灣與斯洛文尼亞正在洽談互設代表處的事宜，並表態支持台灣加入世界衛生組織。他也表達支持台灣人民的主權決定，北京沒有道理阻止其他國家與台灣建立經貿關係，並主動提及曾訪台4、5次。

根據外交部公開資料，1997年3月楊薩以國會議員身分，首度訪問台灣，並在返回斯洛文尼亞之後，協助成立“台斯友好協會”（Slovenia-Taiwan Friendship Association），積極提升與台關係。中華民國91年外交年鑒則記載，2002年時任斯洛文尼亞社民黨主席的楊薩受邀訪台。他在2004年出任總理，仍繼續堅持友台立場。

2011年2月，楊薩以斯洛文尼亞共和國前總理身分應外交部邀請訪台6天，期間會見時任總統馬英九、時任外交部長楊進添，並拜會國防部、行政院經濟建設委員會、大陸委員會等政府單位，也參訪台灣民主基金會、中華民國對外貿易發展協會、中山科學研究院、新竹科學工業園區、雙和醫院、台北國際花卉博覽會園區、龍山寺、台北101大樓、日月潭風景區等文化經濟建設。

在2021年1月初，楊薩則與衛福部長陳時中舉行視訊會議，就兩國公衛防疫措施、疫苗使用狀況、歐洲及全球的疫情評估進行廣泛且專業的意見交流。楊薩感謝台灣政府於2020年援助的醫療物資，同時高度推崇台灣抗疫成果。