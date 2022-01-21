布林肯今與拉夫羅夫日內瓦再會面 美俄看誰更強硬

今天，1月21日星期五，俄羅斯和美國的外交首腦們正在日內瓦舉行會議。美國國務卿安東尼-布林肯正在面對他的俄羅斯同行謝爾蓋-拉夫羅夫。兩人已經在談論這是衝突前的最後機會會談。或是為了鼓勁加碼並向美歐示威，俄羅斯今天聯合伊朗與中國展開海上軍事演習。

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就烏克蘭危機：美國國務卿布林肯與俄羅斯外長拉夫羅夫今天在日內瓦舉行新的決定性會議。此前1月初，是布林肯與拉夫羅夫雙方的顧問們會談，但沒有成功。

據本台在莫斯科的記者Anissa El Jabri報道說，在當地，俄羅斯正在加緊展示其武力。周三，與白俄羅斯部隊在烏克蘭和歐盟邊界舉行了聯合軍事演習。另一個威脅也迫在眉睫：俄羅斯威脅在白俄羅斯領土上要永久軍事存在，甚至部署核武器。

周四，從太平洋經地中海到大西洋的全面海軍行動已經展開，140艘軍艦和1萬名士兵被徵調。與伊朗和中國的聯合演習早前就宣布。

"我們不是在威脅任何人。但是我們在提出警告"，這句話是在1月17日星期一由俄羅斯副外交部長發出。昨天，俄羅斯一家親政府的報紙做出了這樣的判斷說："克里姆林宮正在向美國和北約發出立場軟化的信號，"並指出，聲明清楚地表明這場威脅遊戲已經快要偃旗息鼓。

據報道，就此，專家們意見不一，對 "普京到底想要什麼 "這個問題各有預測。

美國堅持表達強硬立場。據本台在華盛頓的記者紀堯姆-諾丁（Guillaume Naudin）報道說，布林肯正是在這種精神狀態下回到瑞士。堅定性，因為美國總是警告說，俄羅斯入侵烏克蘭，俄羅斯必將付出昂貴的代價，包括前所未有的經濟制裁，以及遭受重大的軍事打擊，美國已經向烏克蘭批發了價值數億美元的武器裝備，同時動員了北約的東部國家成員。

在美國總統發表聲明後，這種堅定的態度對美國國務卿來說更加重要，此前拜登講話一度稱俄羅斯的小規模入侵可能導致較小的反應。

莫斯科的問題是北約和北約的東擴。俄羅斯已經制定了一份非常詳細的要求清單，以保證俄羅斯利益和安全。

據該報道，然而布林肯不準備討論這個問題。而且他也不打算對這些擔保要求作出書面答覆。相反，美國國務卿將重申，莫斯科仍然可以選擇外交途徑，並表示他對兩國之間更廣泛的討論持開放態度，包括軍備控制問題或軍事演習的透明度。