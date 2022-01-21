德企遭揭向立陶宛施壓 促向中國讓步

立陶宛正面臨德國企業的壓力，要求該國在與中國的爭端中有所退讓，以終止對這個波羅的海國家的封鎖，而歐洲貿易官員正苦於化解這次爭端。德國-波羅的海商會被點名。

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據路透社今天報道說，德國大企業對立陶宛施壓，要求立陶宛對中國讓步。

據知情人士表示，立陶宛正面臨德國企業的壓力。而中國已經向多家跨國企業施壓，要求業者斷絕與立陶宛的關係，否則將面臨被排除在中國市場之外的命運。這個異常嚴厲的舉措已經導致企業被捲入政治爭端，同時也讓中國和歐盟產生衝突。

根據涉入其中的人士的說法以及路透見到的通信內容，部分受到影響的企業已經要求立陶宛政治領袖為爭端降溫，否則可能面臨企業出走。

許多跨國企業受到影響，但受影響最大的之一是德國汽車行業。

該報道稱，在一封致立陶宛外交及經濟部長的信函中，德國-波羅的海商會表示，從中國進口機械及零部件、還有立陶宛產品對中國的銷售都已經停擺，部分企業可能不得不離開。該商會呼籲兩位部長尋求“建設性的解決方案”以恢復與中國的關係，“這些企業的基本商業模式正面臨困難，一些業者...可能別無選擇，只能關閉立陶宛產線。”

一位與會人士稱，上個月立陶宛總理希莫尼特(Ingrida Simonyte)會見了商界領袖，聽取了他們的擔憂，德國汽車零部件巨頭大陸集團(Continental)高管參加了這次活動。上述知情人士稱，行業整體損失高達數億歐元，希莫尼特被告知，如果爭端繼續打亂全球生產，情況將進一步惡化。

據一位知情人士透露，立陶宛總統瑙塞達(Gitanas Nauseda)本周也與企業高管舉行了會談，高管們敦促他“立即緩和緊張局勢”。

一位知情人士說，歐盟負責貿易事務的歐盟執委會副主席東布洛夫斯基(Valdis Dombrovskis)也試圖在北京和維爾紐斯之間進行斡旋，因為未來幾個月可能會舉行中歐峰會。立陶宛是歐盟27個成員國之一。

爭議的焦點是台灣在維爾紐斯開設一個代表處，但自從立陶宛的執政聯盟去年同意支持其所稱的在台灣“為自由而戰的人”之後，緊張局勢有所升級。如果更名去掉“台灣”一詞可能會解決爭端。台灣在歐洲和美國也設有辦事處，但他們使用的是“台北市”的名稱，避免提及台灣本身。

路透社說，但挽救兩國關係將有些困難。中國外交部在給路透的聲明中稱，立陶宛政府背信棄義。中國外交部表示，中立關係要重回正軌，立陶宛必須首先糾正態度，以實際行動糾正錯誤。中方否認正在施加經濟壓力。

歐盟執委會一位發言人稱歐盟將抵制“脅迫”，並表示，“我們支持立陶宛。立陶宛的出口也是歐盟的出口。”歐盟委員會表示正在與中國接觸，以便解決這一問題，並“收集事實和證據”，以判斷中國是否遵守國際貿易規則。這位發言人表示:“我們將毫不猶豫地採取行動，捍衛我們的權利。”

到目前為止，立陶宛還沒有做出讓步的跡象，該國總統在本周召開的商業會議上表示，現在需要靠歐盟執委會來找到解決辦法。

一名不願透露姓名的立陶宛官員表示，歐盟作為居間人介入調停，這一點至關重要。另一名官員則表示，歐盟的支持是三心二意的，歐盟官員也急着要立陶宛妥協。

路透社說，中國似乎不希望歐盟方面介入。中國外交部稱，中國和立陶宛之間的問題應該也只能通過中國和立陶宛之間的雙邊渠道來解決，將中立問題與中歐關係聯繫起來...不太可能解決問題。

這場僵局威脅到立陶宛的工業，該國興建的大量工廠主要面向出口市場，而如今數以百計裝滿商品和零部件的貨櫃前途未卜。

這已經波及到全球供應鏈，其中兩位人士表示，就大陸集團而言，還對寶馬和大眾汽車等客戶造成連鎖反應。

據中國歐盟商會主席伍德克(Joerg Wuttke)說道，“立陶宛在中國人眼裡已成為禁區，”伍德克(Joerg Wuttke)說，“歐洲公司在中國銷售的產品不能將立陶宛標註為原產國。它已經從地圖上消失了。”

法國貿易部長Franck Riester承諾幫助立陶宛。他說，“如果一家立陶宛公司需要中國的零部件，但由於中國的封鎖而難以獲得...我們將樂於幫助它與法國公司或其他歐盟國家的公司取得聯繫。”

法國官員表示法國正試圖加快推出新的歐盟貿易保護措施。法國未來幾個月將擔任歐盟輪值主席國。新措施可能會在此類爭端中對中國做出處罰，不過尚不清楚其他成員國是否會同意。

路透社引述一位知情人士表示，同樣地歐盟方面也很難對中國採取法律行動，因為涉及到的公司不願對外公開。