歐洲議會批香港人權惡化 北京反駁稱香港局面大好

針對歐洲議會通過決議，批評香港人權惡化，中國官方今天回應指出，“香港海晏河清的大好局面不容干擾破壞”。歐洲議會通過“關於香港侵犯基本自由”決議，強烈譴責香港人權惡化，包括集會和新聞自由遭到限制。中國外交部駐港特派員公署發言人批評歐洲議會睜着眼睛說瞎話。

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據中央社今天報道稱，回應歐洲議會批港人權，中國外交部駐港特派員公署發言人今天批評歐洲議會通過的涉港決議，聲稱對方“睜着眼睛說瞎話，攻擊抹黑香港民主自由遭到破壞”。

發言人表示，在實施香港國安法、完善特區選舉制度及落實“愛國者治港”原則後，香港局勢出現了由亂轉治、由治及興的重大轉折，民主發展重回正軌，“特區良政善治、海晏河清的大好局面已經形成”。

發言人批評歐洲議會對外搞“民主輸出”，“甘當製造地區禍亂、荼毒無辜的幫兇”。該發言人表示，“中國人民不信邪也不怕邪。一些無良政客一再搬出制裁、抵制冬奧等卑鄙伎倆，搞政治霸凌，恰恰暴露其自大狂妄、歇斯底里……”

歐洲議會通過“關於香港侵犯基本自由”決議，強烈譴責香港人權惡化，包括集會和新聞自由遭到限制。歐洲議會呼籲港府釋放所有政治犯，並撤銷對於近年來所有被捕和平抗議者的指控。歐洲議會又指中國政府正試圖將其威權制度對內對外合法化，敦促北京廢除香港國安法，並指有關法例阻礙中歐之間的信任與合作。