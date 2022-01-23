德外長：只要歐洲議會議員仍受中國制裁，中歐投資協定就是一場鬧劇

德國《南德意志報》1月21日刊登了對德國外長安娜萊娜·貝爾伯克（Annalena Baerbock）就俄烏邊境緊張局勢，若俄羅斯進一步入侵烏克蘭，德國及其盟友將如何反應及對華關係等議題的專訪。在回答中國議題時，貝爾伯克表示，她已向中方外長表示，立陶宛遭到的經濟脅迫是不可接受的。就德國前總理默克爾時代大力推動的《中歐全面投資協定》問題，貝爾伯克稱，只要中國仍制裁歐洲議會議員，“該協定就是一場鬧劇”。

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《南德意志報》的記者在專訪中提問說：“立陶宛目前正受到來自中國的巨大壓力，因為他擴大了與台灣的關係。面對這個利用其密切的經濟關係作為施壓手段的壓倒性國家，德國為什麼不做更多的事情來支持立陶宛？”

貝爾伯克回答說，“對立陶宛來說，最重要的事情；上周我與立陶宛外交部長談及此事，是歐洲公司不會因為害怕中國而撤出立陶宛。中國的報復不僅是為了阻止立陶宛公司出口。這是一個分裂歐洲和阻止其他國家在立陶宛生產的企圖。而恰恰是這種計算沒有奏效，因為我們作為歐盟和德國作為（歐盟中）經濟上最強大的國家已經明確表示，你不能把歐洲的一個國家排除在外。”

貝爾伯克說：“這表明在歐洲內部市場共同行動是多麼重要。我非常高興的是，我們歐盟剛剛啟動了一個經濟政策盾牌，以對抗這種脅迫性措施。我在與中國外長的會談中也明確表示，敲詐不能成為歐洲和中國關係中的工具。”

記者問：“安格拉·默克爾為與中國達成投資協定而努力工作。這個問題已經解決嗎？”

貝爾伯克說：“只要歐洲議會議員仍受中國制裁，該協定就是一場鬧劇。此外，我對其內容也有保留；一方面，因為它沒有履行對等原則，即沒有為歐洲和中國公司創造平等機會。第二，因為遵守國際勞工組織（ILO）的標準不僅要承諾，而且要保證，特別是在禁止強迫勞動方面。”

就俄烏邊境緊張局勢，記者提問：“美國總統拜登指出，北約內部在如何應對低於全面入侵水平的俄羅斯侵略方面存在意見分歧。（北約國家領導人）反覆引用的統一性有多遠，你認為威脅的嚴重後果從什麼門檻開始？

貝爾伯克表示，“在這個問題上，我認為合作夥伴之間沒有異議。我們完全同意，任何新的侵犯烏克蘭邊界的行為都會造成嚴重後果。這就是為什麼我們確定了一長串的行動選項，正是因為我們必須為不同的情況做好準備，從破壞行為到關閉關鍵基礎設施。2014年，低門檻升級和混合攻擊的策略讓我們措手不及。今天，我們為此做好了準備。”

記者追問：“你還以德國的歷史責任來證明你拒絕（向烏克蘭）交付武器的理由。我們只對俄羅斯負責嗎？？”

貝爾伯克說：“我們對前蘇聯的所有國家都有責任，因為過去我們給那裡的數百萬人帶來了最嚴重的痛苦。這就是為什麼德國外交政策存在的理由是為歐洲的和平與安全作出一切努力。然而，在21世紀，軍事威懾只是一種手段。在一個相互關聯的世界裡，切斷一個國家的國際供應鏈或限制支付交易的可能性可能比提供武器的影響大得多。”