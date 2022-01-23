德總理指對俄羅斯實施潛在制裁時要“謹慎”行事

據《南德意志報》1月23日報導，德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）在接受該報專訪時就當下俄烏邊境緊張局勢呼籲，就烏克蘭問題對俄羅斯實施潛在制裁時要“謹慎”行事。

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在回答了《南德意志報》記者提出的多個應對新冠疫情的問題後，記者提問稱：“除了大流行病，圍繞烏克蘭的危機也佔據了你的時間。人們應該對歐洲（發生）戰爭感到恐懼嗎？”

朔爾茨回答說：“我們正處於一個非常嚴重的局面。不能忽視的是，俄羅斯在與烏克蘭的邊境地區集結了十萬名士兵和大量的軍事裝備。對此沒有合理的解釋。這是對歐洲和平與安全的一種威脅。邊界不受質疑的事實是緩和政策和1990年後的諒解的成就之一，就像國家的領土完整。這意味着，我們不會因為舊的書籍中可能有不同的邊界而強行移動國家邊界。必須適用法律和規則，而不是軍事力量。”

記者問：“社民黨中的許多人都記得（冷戰中與蘇聯的）這種緩和政策。（西德首位社民黨總理）維利·勃蘭特今天會不會和俄羅斯談起保證烏克蘭和其他國家不會加入北約的問題？”

朔爾茨說，“維利·勃蘭特和赫爾穆特·施密特（前總理）會像我一樣，像我們在北約的盟友一樣，像美國總統和歐盟一樣提出這個問題。只有在不存在不允許各國決定自身發展的勢力範圍概念的情況下，才能存在《赫爾辛基最後文件》中所說的歐洲的安全與合作。吞併克里米亞是俄羅斯對這些原則的嚴重違反。烏克蘭東部的局勢仍然危險，也違反了這些原則。如果提到維利·勃蘭特和赫爾穆特·施密特，領土完整和國家的自決權是不可分割的。”

記者問：“那麼，沒有保證防止北約進一步向東擴張？”

朔爾茨說：“目前，更多的東歐國家加入北約的問題根本沒有列入議程。俄羅斯的要求有什麼意義呢？不可能有這樣的保證。”

記者問：“在社民黨內，拉爾夫·施特格納警告西方‘戰爭叫囂’，其他人則要求向普京發出明確信息。總理（您）什麼時候會作出決斷呢？”

朔爾茨說：“我已經制定了明確的詞語--它們適用。而德國政府，我們歐洲人與美國政府達成的共識也適用，即如果對烏克蘭進行軍事侵略，俄羅斯將付出高昂的代價。”

記者提到，“社民黨議會黨團領導人羅爾夫•明澤尼希希望建立一個泛歐安全秩序，其中北約可以在某個時候被廢除。這也是你的一個夢嗎？”

朔爾茨說：“我們都知道，跨大西洋防務聯盟是必要的。作為民主國家，我們在北約中彙集了我們的安全利益。在這一點上，我們是一致的。”

記者問：“你談到了俄羅斯在發動攻擊時將面臨的高昂成本。創造清晰度，讓普京明確知道他受到什麼威脅不是很好嗎？”

朔爾茨說：“在盟友的圈子裡，我們就可能的措施達成一致。這很好。我們必須能夠在發生緊急情況時採取行動。而我們將是（如此）。”

記者：“你們已經不再將北溪2號管道排除在可能的制裁之外。當涉及到天然氣管道或像Swift這樣的支付系統時，德國是否準備自己接受高昂成本？”

朔爾茨表示：“在這種情況下，我們將明智地採取行動，我們希望這種情況不會發生。鑒於對辯論的一些貢獻，必須再次指出，我們所做的一切是為了防止進一步升級。為此，我們啟動了所有的外交渠道。謹慎的態度決定了我們要選擇對那些違反我們共同建立的原則的人產生最大影響的措施。同時，我們必須考慮自己的後果。任何人都不應該抱有幻想，認為有任何措施對我們沒有影響。”