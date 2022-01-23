法國歐洲事務國務秘書：歐盟應與俄羅斯對話，西方必須保持團結

法國主管歐洲事務的國務秘書博納（Clément Beaune）1月23日在接受採訪時表示，法國主張歐盟和俄羅斯就歐洲的安全架構進行直接對話。就當下俄烏邊境的緊張局勢，博納指出，法國國內“有些人正在利用這一點說我們應該退出北約，在這種時候這將是瘋狂的（想法）。”

廣告 繼續瀏覽後續

博納周日在接受多家媒體採訪時指出：“我們作為歐盟（......）必須有建議，與俄羅斯進行有組織的定期對話，同時保持堅定立場。”在他看來，俄羅斯總統普京更青睞與美國直接對話，因為這“讓我們想起了冷戰時期和超級大國間的衝突”，也有可能讓普京“分化”歐洲人。

博納強調：“我們必須做的是作為西方人保持團結，作為歐洲人存在”。就面對俄烏緊張局勢，歐盟做得夠嗎？的提問，博納直言：“也許當下還沒有（做的足夠多）”。

法國總統馬克龍周三已經在歐洲議會議員面前呼籲歐盟和俄羅斯就“歐洲安全新秩序”進行對話。馬克龍在當時說，“我們必須在歐洲人中建立安全新秩序，然後在北約框架內與我們的盟友分享它，然後向俄羅斯提出它進行談判。”

就馬克龍的方案是否會引起北約盟友之間的猜疑，博納說：“我們如果相互對抗，那就錯了，分裂將是我們能給俄羅斯的最好禮物。”

博納指出，短期內法德正準備重啟“諾曼底模式”會談，以在俄羅斯和烏克蘭之間進行調解。他提到了其他的相關 “倡議”和法俄總統計畫在未來幾天舉行會談，但沒有進一步細節。

博納還認為，在外交途徑尚未用盡的情況下，談論俄羅斯在烏克蘭“被軍靴的聲音”是“不合理的”。他說：“我們看到的軍隊、坦克、卡車的移動......從那裡定論弗拉基米爾·普京究竟想要什麼，俄羅斯想要什麼，我們必須小心。沒有人確切知道”。

博納表示：“與俄羅斯的這些緊張局勢並不完全是新情況，也不可能在未來不會再次發生”，他強調，法國打算“表現出極大的穩固性。我聽說有些人正在利用這一點說我們應該離開北約。在這種時候給人以西方人之間存在分歧的印象是很瘋狂的。”

博納解釋了法國在解決這一衝突中的重要作用：“在波羅的海國家，我們已經（部署）有300多名士兵。在羅馬尼亞，總統表示我們可以加強北約聯盟的這個側翼。”他補充說，“這些是我們能夠發出的堅定和團結的最佳信號。”