英國公開指控俄羅斯欲在基輔扶植親俄政權

隨着俄烏邊境局勢持續升溫，已運送軍用物資幫助烏克蘭的英國政府1月22日打破外交慣例，英國外交部公開發表聲明指控克里姆林宮尋求在烏克蘭扶植一個親俄政權。英方披露稱，“作為入侵計畫的一部分”，俄羅斯的情報官員一直在跟幾名前烏克蘭政要保持聯繫。

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英國外交部周六發表的聲明稱：“我們有信息表明，俄羅斯政府在考慮是否入侵和佔領烏克蘭時，正在尋求在基輔安插一位親俄領導人。前烏克蘭議員穆拉耶夫（Yevhen Murayev）被視為潛在候選人。” 據媒體介紹，45歲的穆拉耶夫被認為是一位親俄羅斯的政治家，反對烏克蘭與西方融合。他是親俄新興小黨派“我們的”黨（Nashi）的領導人，該黨派目前在烏克蘭議會沒有席位。

英方的聲明續指，“我們有信息表明，俄羅斯情報部門與許多前烏克蘭政治家們保持聯繫，包括曾擔任烏克蘭第一副總理的阿爾布佐夫（Serhiy Arbuzov）和克魯耶夫（Andriy Kluyev），前烏克蘭國家安全與國防事務委員會副主席兼總理阿紮羅夫（Mykola Azarov）。”英方表示，其中一些人與目前參與計畫攻擊烏克蘭的俄羅斯情報人員有聯繫。但英國外交部拒絕提供支持這一指控的證據，也沒有說明俄羅斯可能會用何種手段在基輔建立親俄政府。

英國外交大臣特拉斯（Elizabeth Truss）在聲明中稱：“今天公布的信息照亮了俄羅斯旨在顛覆烏克蘭的活動範圍，也是對克里姆林宮思維的一種洞察。“她強調：“俄羅斯必須緩和局勢，結束其侵略和造謠運動，並尋求外交途徑。正如英國和我們的合作夥伴一再表示的那樣，俄羅斯對烏克蘭的任何軍事入侵都將是一個巨大的戰略錯誤，並將付出嚴重的代價。”

特拉斯還在推特上強調：“我們不會容忍克里姆林宮在烏克蘭建立親俄領導層的陰謀。克里姆林宮知道軍事入侵將是一個巨大的戰略錯誤，英國和我們的合作夥伴將使俄羅斯付出沉重的代價。”英國外交部重申：“英國對烏克蘭的立場也很明確。我們毫不含糊地支持其在國際公認邊界內的主權和領土完整，包括克里米亞（在內）。烏克蘭是一個獨立的、主權的國家。”

對此，俄羅斯外交部在推特上表示，英國外交部在散布虛假信息，並敦促其“停止這些挑釁活動”、“停止散布胡言亂語”。本周，英國向烏克蘭提供了約2000件反坦克導彈發射裝置以及軍事訓練團隊，以防禦俄羅斯入侵的威脅。據悉，特拉斯將於2月訪問莫斯科，與俄羅斯外長拉夫羅夫會面，而俄羅斯國防部長紹伊古（Sergei Shoigu）和英國國防大臣本·華萊士（Robert Ben Lobban Wallace）也已同意舉行會談。