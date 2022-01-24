前教宗本篤承認 在教會性侵案調查提供錯誤資訊

前教宗本篤十六世24日承認，他在德國針對教會人員性侵兒童案的調查中，提供了不正確的資訊，但他將此歸咎於證詞編輯“疏忽”所致。本篤十六世（Pope Benedict XVI）1977至1982年間擔任慕尼黑教區主教，在此期間，惡名昭彰的戀童教士賀勒曼（Peter Hullermann）在德國西部艾森（Essen）被控性侵11歲男童後，被調往慕尼黑。

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儘管賀勒曼有性侵前科，他仍被重新指派神職，且繼續犯案多年。

天主教慕尼黑-弗賴辛（Freising）總教區委託德國法律事務所Westpfahl Spilker Wastl，調查教會在1945至2019年間如何處理性侵案。

法律事務所公布的報告發現俗名為拉辛格（Josef Ratzinger）的本篤十六世，對1980年代4起神職人員性侵兒童案知情而不作為。

這份報告指出，本篤十六世否認出席1980年一場決定接納賀勒曼進入教區的主教轄區會議，即便會議記錄直接引述他的發言。

對此，本篤十六世私人秘書耿斯凡（Georg Ganswein ）向天主教通訊社（Catholic News Agency）發表聲明表示：“他（本篤十六世）對這個錯誤感到非常抱歉並請求原諒。”

不過，這一聲明堅稱，當年那場會議沒有就重新指派賀勒曼擔任神職作出決定。

本篤十六世方面則發布聲明說：“他（本篤十六世）目前希望表明，與聽證會上的陳述相反，他確實參與了1980年1月15日的主教轄區會議。”

聲明堅稱，陳述上的出入“不是出於惡意”，而是在編輯本篤十六世證詞時發生疏忽所致。

聲明並表示，接下來會發表進一步解釋，現年94歲的本篤十六世仍在研讀調查報告。據稱這名退位前教宗健康狀況不佳。

聲明寫道：“目前，他（本篤十六世）正在仔細閱讀陳述，這些陳述讓他對受害者所承受的折磨感到羞愧且痛苦。”