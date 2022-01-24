德外長提向基輔提供經濟支持 基民盟新主席：決不能阻止用防禦性武器支持烏克蘭

德國外交部長貝爾伯克（Annalena Baerbock）1月24日出席了在布魯塞爾舉行的歐盟外長會議。針對烏克蘭等國近日對柏林在應對俄烏邊境緊張局勢表達的不滿，貝爾伯克承諾將給予烏克蘭支持，並指出“經濟穩定”是德國可以提供支持的“決定性措施之一”。此外，德國前總理默克爾所屬政黨，基民盟的新任主席默茨（Friedrich Merz）當天表示，“德國決不能阻止用防禦性武器支持烏克蘭。”

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貝爾伯克周一向媒體表示：“重要的是，我們要特別牢記烏克蘭的經濟形勢。”她補充說，“在財政和經濟支持方面，我們非常密切地站在烏克蘭一邊。”貝爾伯克誓言要支持烏克蘭，並認為”經濟穩定“是德國可以提供支持的“決定性措施之一”。但她沒有提供關於具體對烏克蘭進行經濟支持的任何細節。

在她作出這一表態的同一天，歐盟委員會主馮德萊恩（Ursula von der Leyen）提出了一個12億歐元的對烏緊急宏觀財政援助一攬子計畫，以“幫助烏克蘭現在解決其因衝突而產生的融資需求”。這筆錢仍需要得到歐盟國家首腦和歐洲議會的批准。

雖然貝爾伯克周一談到了向烏克蘭提供經濟和財政援助，但德國政府發言人在柏林表示，德方對向烏克蘭出口武器的立場，即使是在防禦性武器系統方面，仍然“沒有改變”。該發言人進一步表示，政府“尚未做出決定”是否允許愛沙尼亞的榴彈炮出口到烏克蘭。該發言人說，“我不能準確地說”何時會做出決定，“但這不是幾個月（就能解決）的問題。”

直到目前為止，德國政府拒絕向烏克蘭提供武器，以幫助該國抵禦潛在的俄羅斯入侵。德方還阻止了愛沙尼亞向烏克蘭運送德制武器。德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）在上周五說，德國對武器出口有一個長期的“非常明確的立場”。他補充說，出於歷史原因，“近年來，我們不支持出口致命性武器”。

朔爾茨上周才猶豫地宣布，如果俄羅斯進一步入侵烏克蘭，必須討論所有選項：包括停止有爭議的俄羅斯至德國的北溪2號天然氣管道，而烏克蘭一直反對這一管道的運營。

值得一提的是，在上周六才當選反對黨，基民盟新任黨主席的默茨（Friedrich Merz）星期一通過推特表態稱：“德國絕不能阻止對烏克蘭的防禦性武器支持，既是出於對我們歷史的責任，也是為了確保歐洲的政治和平秩序，俄羅斯也已經對此作出承諾。”

在德國的相關辯論中，雙方現在都在用歷史作為論據。執政的中左翼人士說，德國歷史意味着不應將德國武器運往烏克蘭。在野的中右翼人士說，德國歷史意味着德國的防禦性武器應該運往烏克蘭。