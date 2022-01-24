愛麗舍宮：馬克龍將提出化解烏克蘭危局的方案

北大西洋公約組織（NATO）外交官告訴記者，美國正考慮，未來數周將駐紮在西歐的部分美軍調動到東歐。此時烏克蘭和俄羅斯的緊張關係不斷升高。愛麗舍宮表示：法國總統馬克龍將向俄國總統普京提出一個化解烏克蘭危局的方案。而美國國防部表示：俄羅斯並沒有化解危機的意願。

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同一消息稱：這個星期三，法國將召集德國、俄羅斯、烏克蘭國的顧問就烏克蘭局勢召開會議。

白宮發言人莎琪Jen Psaki 表示說：俄羅斯在“入侵”烏克蘭之前； 美國“從未排除”加強美國軍事手段的可能性。

《紐約時報》報導，美國總統拜登正考慮派軍前往波羅的海和東歐盟邦；不願具名的上述外交官予以證實說，“這必然是本已駐紮在歐洲的美軍”。

北約24日說，已命旗下軍隊待命，並已加派軍艦和戰機增援東歐。俄羅斯則指責，這已使得烏克蘭問題引起的緊張情勢惡化。

上述北約外交官說，軍隊的可能調動將逐步展開，而填補北約東側兵力缺口也可能在未來數周進行。

北約周一宣布，由於烏克蘭和西方國家擔心俄羅斯可能發動襲擊，北約已向東歐派遣了包括軍艦和戰鬥機在內的軍事增援部隊。 就俄羅斯而言，它已在波羅的海部署了 20 艘艦船。