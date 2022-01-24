英首相：對接種疫苗的國際遊客 取消病毒測試

英國首相約翰遜證實，隨着疫情達到頂峰，英國進一步對遊客和商業放寬旅行規則，包括完全接種疫苗的乘客抵達英格蘭後，不再需要接受新冠病毒檢測。

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1月24日晚些時候，英國交通大臣格蘭特·沙普斯（Grant Shapps）將在下議院發表聲明，詳細解釋新的旅行規則。

根據之前的規定，即使接種兩次疫苗的旅客，也需要在抵達英格蘭的兩天內接受側向流動測試（LFT），或更昂貴的PCR測試。

約翰遜說，儘管人們必須“謹慎”對待病毒，但是“你可以看到數字開始好轉”。

此舉將受到英國旅遊業的歡迎，該行業是受到封鎖措施影響最嚴重的行業之一。

“具有里程碑意義”

上周，英國航空公司和曼徹斯特機場集團發表的研究說，科學證據表明，對於完全接種疫苗的旅行者來說，接受測試的要求已經“過時”了。

英國航空公司首席執行官蒂姆·奧爾德斯萊德（Tim Alderslade）評論說：“對於乘客、企業和英國公司來說，這是具有里程碑意義的一天。”

他補充道：“隨着最重要的（英國）學期周臨近，乘客現在該預訂航班（去旅遊）了。”

而易捷航空首席執行官約翰·倫德格倫（Johan Lundgren）表示，該航空公司“現在將展望一個銷售強勁的夏季”。

“很明顯，旅行限制並沒有顯着減緩Omicron（奧密克戎）在英國的傳播，因此對於未來的變種病毒來說，我們不要再進行條件反射的反應，這很重要。”他說，該公司希望在今年夏天恢復“接近2019年的航行水平”。

維珍航空則表示：“取消對已接種疫苗乘客的測試，是邁向暢通航空旅行的最後一步，讓乘客能夠與親人和商業夥伴重新會面。”“這恢復了客戶的信心，旅遊行業的需求將大增。”

然而實驗和測試行業組織（Laboratory and Testing Industry Organisation）對此提出擔憂，“我們擔心旅行測試要求被取消得太快，”董事長湯姆沃森（Tom Watson.）說，“如世界衛生組織（WHO）所言，更多變種病毒將繼續出現，完全取消對國際旅客的檢測，將削弱我們的防禦能力。”