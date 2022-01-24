取消病毒測試

英首相：對接種疫苗的國際遊客 取消病毒測試

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L’Angleterre supprime le dépistage obligatoire pour tous les voyageurs vaccinés Cette nouvelle règle s’applique pour l’instant qu’à l’Angleterre. Le Pays de Galles, l’Écosse et l’Irlande du Nord ont leurs propres règles, mais s’alignent en général sur ce que décide l’Angleterre
L’Angleterre supprime le dépistage obligatoire pour tous les voyageurs vaccinés Cette nouvelle règle s’applique pour l’instant qu’à l’Angleterre. Le Pays de Galles, l’Écosse et l’Irlande du Nord ont leurs propres règles, mais s’alignent en général sur ce que décide l’Angleterre © Illustration
作者： 法廣
5 分鐘

英國首相約翰遜證實，隨着疫情達到頂峰，英國進一步對遊客和商業放寬旅行規則，包括完全接種疫苗的乘客抵達英格蘭後，不再需要接受新冠病毒檢測。

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1月24日晚些時候，英國交通大臣格蘭特·沙普斯（Grant Shapps）將在下議院發表聲明，詳細解釋新的旅行規則。

 

根據之前的規定，即使接種兩次疫苗的旅客，也需要在抵達英格蘭的兩天內接受側向流動測試（LFT），或更昂貴的PCR測試。

約翰遜說，儘管人們必須“謹慎”對待病毒，但是“你可以看到數字開始好轉”。

此舉將受到英國旅遊業的歡迎，該行業是受到封鎖措施影響最嚴重的行業之一。

“具有里程碑意義”

上周，英國航空公司和曼徹斯特機場集團發表的研究說，科學證據表明，對於完全接種疫苗的旅行者來說，接受測試的要求已經“過時”了。

英國航空公司首席執行官蒂姆·奧爾德斯萊德（Tim Alderslade）評論說：“對於乘客、企業和英國公司來說，這是具有里程碑意義的一天。”

他補充道：“隨着最重要的（英國）學期周臨近，乘客現在該預訂航班（去旅遊）了。”

而易捷航空首席執行官約翰·倫德格倫（Johan Lundgren）表示，該航空公司“現在將展望一個銷售強勁的夏季”。

“很明顯，旅行限制並沒有顯着減緩Omicron（奧密克戎）在英國的傳播，因此對於未來的變種病毒來說，我們不要再進行條件反射的反應，這很重要。”他說，該公司希望在今年夏天恢復“接近2019年的航行水平”。

維珍航空則表示：“取消對已接種疫苗乘客的測試，是邁向暢通航空旅行的最後一步，讓乘客能夠與親人和商業夥伴重新會面。”“這恢復了客戶的信心，旅遊行業的需求將大增。”

然而實驗和測試行業組織（Laboratory and Testing Industry Organisation）對此提出擔憂，“我們擔心旅行測試要求被取消得太快，”董事長湯姆沃森（Tom Watson.）說，“如世界衛生組織（WHO）所言，更多變種病毒將繼續出現，完全取消對國際旅客的檢測，將削弱我們的防禦能力。”

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