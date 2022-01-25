北約秘書長：應對俄烏危機仍存在外交途徑

北約秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）1月25日在受訪時表示，北約將在本周晚些時候向克里姆林宮發送一份書面建議，以針對俄羅斯在烏克蘭邊境集結大量軍隊所造成的日益緊張的局勢中“努力找到一條前進的道路”。斯托爾滕貝格說：“我們將概述我們準備坐下來......討論軍備控制、裁軍、軍事活動的透明度、減少風險機制以及與歐洲安全相關的其他問題”。他表示，“我們還準備坐下來，傾聽俄羅斯的關切”。

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斯托爾滕貝格上周曾表示，北約將很快向俄羅斯發出書面建議，對莫斯科的安全要求作出回應，並建議就軍備控制和軍事活動及導彈部署的透明度措施進行認真會談。斯托爾滕貝格的上述發言是在北約宣布一些成員國將部隊置於待命狀態，並向東歐增派艦艇和戰鬥機之後的一天發表的。這些舉動表明人們對俄羅斯可能入侵烏克蘭的擔憂日益增加，此前，莫斯科的軍事演習已經引發了與北約一系列針鋒相對的升級。

斯托爾滕貝格星期二在接受美國有線電視新聞網（CNN）採訪時指出，俄烏危機“仍有一條外交途徑”，“但這需要俄羅斯緩和局勢，並準備好與北約和北約盟國真誠地進行政治談判”。斯托爾滕貝格強調：“北約不會向烏克蘭部署北約作戰部隊，但我們需要確保對我們的準備情況、我們保衛所有盟國的承諾沒有誤解，特別是在聯盟的東部地區。”他談到，這就是為什麼北約增加了在聯盟東部地區、黑海和波羅的海地區的軍事存在。

北約在周一發表的聲明介紹稱，“在過去的幾天里，一些盟國已經宣布了關於目前或即將進行的軍事部署。丹麥正在向波羅的海派遣一艘護衛艦，並準備向立陶宛部署四架F-16戰鬥機，以支持北約在該地區的長期空中警戒任務。西班牙正在派遣艦艇加入北約海軍部隊，並正在考慮向保加利亞派遣戰鬥機。法國已經表示準備在北約的指揮下向羅馬尼亞派遣部隊。荷蘭將從4月起向保加利亞派遣兩架F-35戰鬥機，以支持北約在該地區的空中警戒活動，並為北約的反應部隊安排一艘艦艇和陸上部隊待命。美國也明確表示，正在考慮增加其在聯盟東部地區的軍事存在。”

斯托爾滕貝格在採訪中說，北約正在權衡是否通過加強前沿存在或戰鬥群來進一步提高其威懾地位，特別是在聯盟的東南部。他補充說：“強有力的威懾是防止對任何北約盟國進行任何攻擊的最佳方式，也是防止衝突的最佳方式。”

西方和俄羅斯之間的高級別會談在本月早些時候結束，沒有取得任何突破，使緩和局勢和未來外交的前景受到懷疑。美國及其北約盟國曾希望會談能夠促使俄羅斯走“降級和外交 ”的道路，但俄羅斯官員對美國和北約拒絕接受一份有爭議的安全要求清單感到憤怒。俄方的要價包括禁止烏克蘭進入北約，以及北約縮減其在東歐的擴張。美國及其北約盟國一再表示，莫斯科的這種提議是不可被接受的。