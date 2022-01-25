拜登與歐洲盟友舉行集體會議 美國防部：8500名美軍進入待命狀態

美國總統拜登1月24日與英法德意等歐洲盟國領導人、歐盟和北約領導人舉行了集體視頻會議，討論俄羅斯軍隊在與烏克蘭邊界大規模集結問題。據悉，在拜登的指示下，美國國防部已下令多達8500名美軍待命，以便需要時迅速將部隊部署至歐洲警戒。

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拜登在周一與歐盟委員會主席馮德萊恩、歐洲理事會主席米歇爾、北約秘書長斯托爾滕貝格、法國總統馬克龍、英國首相約翰遜、德國總理朔爾茨、意大利總理德拉吉和波蘭總統杜達舉行了集體視頻會議。拜登於當地時間下午3點零5分在白宮戰情室就俄烏邊界緊張局勢與歐洲盟國領導人分享了看法。據白宮介紹，拜登和與會的歐洲領導人的通話持續了1小時20分鐘。

白宮會後發表聲明介紹說：“拜登總統今天與歐洲領導人舉行了一次安全的視頻通話。他們重申了對俄羅斯在烏克蘭邊境的軍事集結的持續關注，並表示支持烏克蘭的主權和領土完整。領導人們強調了他們對通過外交途徑解決當前緊張局勢的共同願望，並回顧了最近與俄羅斯以多種形式進行的接觸。”

白宮聲明說，“領導人們還討論了他們為阻止俄羅斯進一步侵略烏克蘭所做的共同努力，包括準備對俄羅斯的這種行動施加巨大規模的後果和嚴重的經濟代價，以及加強北約東翼的安全。他們承諾繼續與跨大西洋盟國和夥伴進行密切磋商，包括與歐盟、北約和歐安組織合作並通過它們開展工作。”

隨着俄烏邊境緊張局勢加劇，北約正向東翼盟國增派部隊、戰機及艦艇，強調會採取所有必要措施保護及捍衛盟友。美國國防部發言人柯比（John Kirby）周一表示，目前有8500名士兵收到提升戒備的命令，若北約啟動“快速反應部隊”，美軍便可迅速部署至歐洲。柯比說，一旦局勢進一步惡化，國防部將確保能夠迅速向歐洲提供更多的戰鬥部隊、後勤醫療航空補給、情報、監視和偵察、運輸及其他能力。

柯比提到，美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）預估北約可能會啟動為數4萬人的快速反應部隊，同時不排除將已經駐紮在歐洲的美軍向東部署，作為北約部隊的進一步增援。此外，美國“杜魯門”號核動力航母打擊群率領北約海軍艦隊正在地中海展開大規模演習，這是自冷戰以來第一次有一個完整的美國航母編隊歸北約指揮。

北約就周一的美歐多國領導人會議表示：“與會者強調在此關鍵時刻團結的重要性，並明確表示俄羅斯對烏克蘭的任何進一步侵略都將付出高昂的代價。斯托爾滕貝格秘書長回顧了北約對俄羅斯一貫採取的雙軌制方法：強有力的威懾和防禦，並與對話相結合。他歡迎北約盟國在聯盟東部地區進行額外的防禦性部署，並強調鑒於目前的安全形勢，需要繼續提高北約的態勢感知，加強集體防禦和威懾力。”

北約聲明稱：“領導人們還就繼續與俄羅斯對話的重要性達成一致。北約秘書長斯托爾滕貝格已邀請北約-俄羅斯理事會的所有成員參加一系列進一步的會議，討論歐洲安全問題，包括烏克蘭及其周邊地區的局勢，北約-俄羅斯關係，以及軍備控制和不擴散。”

歐委會主席馮德萊恩亦指：“會議旨在協調對俄羅斯在烏克蘭問題上的侵略性行為的集體反應。各國領導人對局勢的嚴重性有共同的評價。他們希望外交手段能夠成功，但正在為所有可能發生的情況做準備。”歐委會的聲明指出，“馮德萊恩主席重申了歐盟對烏克蘭的大力支持，其中包括今天宣布的以緊急財政援助計畫形式（向烏克蘭）提供的12億歐元的新支持計畫和1.2億歐元的額外贈款。”

布魯塞爾介紹指：“歐委會和歐盟對外行動署正在制定一系列廣泛的部門和個人制裁措施，以應對俄羅斯對烏克蘭的進一步軍事侵略。此外，歐委會一直在與成員國和盟國合作，進行從能源到網絡安全的準備工作。”

此外，法國總統府的聲明說：“共和國總統對烏克蘭邊境的局勢深表關切，並表示需要集體努力以迅速緩和局勢。這種降級必須通過向俄羅斯表達堅定和可信的警告來實現，這需要歐洲夥伴和盟友之間的不斷協調；以及通過加強與俄羅斯的對話，我們目前正在進行這種對話。這也意味着要繼續為‘諾曼底’模式的談判做出堅定的努力：這就是將於1月26日星期三在巴黎舉行的顧問級會議的目的。”

愛麗舍宮聲明稱：“共和國總統與他的夥伴們一起表示，歐盟在回應俄羅斯去年12月的提議方面充分發揮作用非常重要。共和國總統將在未來幾天會見普京總統和澤倫斯基總統，他仍然決心利用所有的外交資源來維護歐洲的穩定，並表明他的團結和準備支持關心其安全的歐盟國家。”