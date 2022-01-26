美已將致俄羅斯的書面建議轉交給對方

在俄羅斯可能入侵烏克蘭的危機加劇之際，美國軍方6架F-15戰鬥機26日抵達波羅的海國家愛沙尼亞一處空軍基地，將進行為期一周半的部署。俄羅斯外長拉夫羅夫曾表示：一旦收到美國方面對俄羅斯的全面安全要求的書面答覆，莫斯科就會明白談判是否走上了正確軌道。

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據法新社報道：美國已將致俄羅斯的書面建議由美國駐俄大使轉交給對方。法新社報道說：美國在給俄羅斯的書面回應中拒絕關閉北約對烏克蘭的大門，這也曾是莫斯科的主要要求之一。而華盛頓稱已經提出了一種避免新戰爭的“外交方式”。

路透社報導，愛沙尼亞阿馬瑞（Amari）美軍空軍基地發言人表示：“這6架戰鬥機將一直部署至下周末為止。”

北大西洋公約組織盟軍空軍司令部（Allied Air Command）指出，這些F-15戰鬥機將強化北約波羅的海防空警備任務（NATO Baltic Air Policing）。

波羅的海三小國愛沙尼亞、拉脫維亞和立陶宛曾被蘇聯統治，目前是北約及歐洲聯盟（EU）的一員，依賴北約保衛它們的領空。

俄羅斯目前在烏克蘭邊界附近集結10萬兵力，致使東歐及波羅的海地區緊急情勢高漲。

另外，美國官員26日警告，美方相信俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）可能在2月中旬前對烏克蘭動武。與此同時，美國駐烏克蘭大使館呼籲，當地美國公民應“考慮立即離開”。

此外，美國駐烏克蘭大使館也發表聲明指出，在烏克蘭的美國公民應考慮立即離開，當地安全情況可能在短期內惡化。

美國駐烏克蘭大使館指稱：“希望現在離開烏克蘭的美國公民有多個選項，可透過所有烏克蘭國際機場的商業航班離境。”