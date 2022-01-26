英特爾反競爭案勝訴 歐盟法院撤銷10.6億歐元罰款

根據一份聲明，歐洲聯盟普通法院26日撤銷了歐洲聯盟執行委員會對美國芯片製造商英特爾（Intel）的10億6000萬歐元罰款，認定歐盟未能充分證明此案中關鍵的反競爭行為。

廣告 繼續瀏覽後續

在這筆歐盟史上第4高額的罰款祭出12年後，位於盧森堡的歐盟普通法院（General Court）作出無效裁決，不過，歐盟執委會可能將向最高法院提出上訴。

歐盟執委會是歐盟的反壟斷執法機構，在針對搜尋引擎巨擘谷歌（Google）的重磅反競爭案件中，也面臨類似上訴，這一法律戰可能會打上十年或更長時間。

歐盟正尋求通過數位市場法案（Digital Markets Act）等針對大型科技企業的草案，部分律師稱這些新法有望減少需要單獨反壟斷調查的案件量。

歐盟執委會指控英特爾向客戶提供回扣，以優先使用自家電腦晶片而非競爭對手超微公司（AMD）的產品，因而於2009年對這一半導體業巨頭祭出巨額罰款。

然而，普通法院指出，歐盟的“分析不完整，無法根據必要的法律標準，證明爭議中的回扣能夠產生或可能產生反競爭效果”。

此外，向製造商提供折扣的合法性問題也是谷歌安卓（Android）一案的核心，谷歌在此案中遭歐盟重罰43億歐元，這一金額為歐盟目前最高的罰款紀錄。