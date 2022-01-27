俄如侵烏將叫停北溪2號工程

美國務院發言人普萊斯（Ned Price）1月25日警告說，如果俄羅斯入侵烏克蘭，美國將叫停北溪2號工程。同日，美國還驅逐了24位俄羅斯駐華府外交官。

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報導說，這個決定對德國將是一重大打擊，因為德國50%的天然氣來自俄羅斯。而且，雖然美國一直嚴厲反對此項目，但是德國當局一直在推動此項目。德國政府對白宮的這個聲明未立刻置評。分析人士認為，拜登此舉是因他相信，普京不會願意由於入侵烏克蘭而遭致北溪2號無法運轉，從而給俄羅斯國庫造成的巨大損失。

美國一直在反對北溪2號項目，因為擔心此項目會造成歐洲對俄羅斯天然氣的依賴，同時增加普京影響歐洲政策的權力。但是，拜登出任美國總統後，在德國的請求下，解除了美國對該項目的制裁政策。他解除制裁時，該項目已經完工了98%。

拜登政府周二還表示，如果普京報復歐洲盟友，他準備抽掉其他國家的天然氣，以支持歐洲盟友。

另外，俄羅斯駐華府使館周二表示，美國務院當天下令24位俄羅斯駐華府外交官離境。俄羅斯駐美大使安東諾夫（Anatoly Antonov）在推特上寫道：“根據美國國務院的要求，我們的同事被迫在任期未到之前就離開。我不喜歡這種行為⋯⋯帶著悲哀我跟你們辭行。”

美國務院已下令美駐基輔使館的人員的家屬返國，並表示如果俄羅斯入侵烏克蘭，他們將無法撤離美國駐基輔人員。

拜登1月26日計畫往東歐派遣1,000人。這是拜登表態準備派8,500名美軍將士赴東歐的後續決定。目前，外界不清楚美國的這1,000人是來自美國駐歐洲的基地，還是從美國本土派過去。

五角大樓發言人柯比（John Kirby）本周初曾表示，隨着東歐局勢的惡化，美國可能會派8,500 美軍士兵前往東歐。拜登已經分別向愛沙尼亞和立陶宛派出數架F-15和F-16戰機。這些戰機分別於周三和周四抵達愛沙尼亞和立陶宛。此舉被視為在幫助北約佔領制空權。

拜登和英國外相特拉斯周二還表示，如果俄羅斯入侵烏克蘭，可能會引發美國和英國直接制裁普京和其親信。

美國務卿布林肯1月26日宣布，美方應俄羅斯的要求，為俄方提供了其所關注問題的書面答覆。此答覆是在拜登“親密”參與並與盟友協商的情況下做出的。布林肯說，美政府會給國會提供一份此答覆的副件，但不會給公眾提供。他還敦促，由於敏感的談判正在進行，因此俄羅斯政府也不應對此置評。

布林肯說：“首先，它非常清晰地表明了我們的承諾的原則。而且，我們將以一種或另一種方式捍衛這一原則的決心。次之，它還闡述了我們和盟友對於俄羅斯已採取舉措的擔憂，並非僅僅是關於烏克蘭，而是更廣泛的。俄羅斯在歐洲戰區採取我們認為破壞歐洲安全的行為。第三點，其中涉及了俄羅斯兩周前對我們提出的其關注的問題。最後，基於互惠互利原則，我們提及了可以推進我們的集體安全領域及解決美國和俄羅斯關注問題的方式，例如：俄羅斯提及的北約在歐洲東部導彈部署的問題及透明度的問題。”

俄方周三則警告說，如果美國拒絕他們的安全要求並繼續採取敵視政策，俄羅斯將迅速對美國及其盟友進行報復。俄羅斯外長拉夫羅夫（ Sergey Lavrov）周三說：“如果西方繼續其敵視舉措，俄羅斯將採取必要的報復舉措。”

報導表示，美國政府已經考慮在匈牙利、保加利亞和羅馬尼亞增派軍隊的問題，但並非每個北約成員國。