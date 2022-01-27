烏克蘭危機：歐盟制裁俄羅斯或投鼠忌器

在烏克蘭危機卷宗里，如果對俄羅斯進行大規模製裁，歐洲遭指會有很大的損失。與莫斯科在地理上的接近與經濟上的聯繫兩點交織，這使歐洲的決定有困難。

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據本台今天報道說，如果烏克蘭危機惡化，如對俄羅斯制裁，會給歐洲帶來的連帶損害。隨着圍繞烏克蘭爭議的局勢變得更加緊張，華盛頓不排除對莫斯科實施制裁的可能性。但在這場爭議中，歐洲的損失要比美國大得多，因為歐洲與俄羅斯的距離很近，而且有經濟上聯繫。據一位歐洲問題顧問說：”沒有一種神奇的制裁能只讓遭懲罰者受傷，而對制裁者來說卻毫髮無損。“ 作為例子，儘管歐盟在2014年對吞併克里米亞的俄羅斯實施了制裁，但莫斯科仍然是歐盟的第五大出口市場，年貿易額近820億歐元。

但是烏克蘭危機議題上，歐洲沒有什麼迴旋的餘地，因為歐盟必須與美國盟友用一個聲音說話。

歐盟的代價有兩個關鍵領域是利害關係的核心：首先是能源，"特別是現在在能源價格非常高的通貨膨脹背景下，"據專門從事經濟制裁的律師事務所Ashurst的合夥人Olivier Dorgans強調，歐洲40%的天然氣進口來自俄羅斯。如果俄羅斯入侵烏克蘭，德國不排除將北溪2號天然氣管道納入制裁範圍。

另一個大問題是俄羅斯的銀行業。如果俄羅斯與金融系統斷開聯繫，歐洲公司也將受到連帶損害。

"將俄羅斯銀行系統斷開的選項已經擺在桌面上，" 據一位專家說，莫斯科被逐出斯威夫特銀行交易系統將影響到大約300家俄羅斯銀行和機構。但因此也有許多與俄羅斯做生意的歐洲公司將受到嚴重的影響。而且，如果美國像對伊朗那樣禁止美元交易，俄羅斯金融與歐洲相關銀行金融也將受到進一步懲罰。因為美元仍然是國際貿易的參考貨幣，特別是在能源領域。

據專家說：制裁還將在經濟某種程度上使俄羅斯半導體領域的電子和電信部門轉而投向中國的經濟勢力空間。