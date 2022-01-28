俄外長：如果取決於俄羅斯，就不會爆發戰爭

俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）1月28日接受了俄羅斯四家大型廣播電台聯合採訪，就熱點外交問題進行了解答。就俄烏兩國間是否將發生戰爭的提問，拉夫羅夫回答稱，如果與烏克蘭是否開戰只取決於俄羅斯，那麼戰爭將不會發生。他強調：“我們不想要戰爭，但我們不會允許我們的利益被公然踩在腳下，被忽視。”

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據塔斯社報導，拉夫羅夫周五表示：“如果這取決於俄羅斯聯邦，就不會有戰爭”。他強調說：“我們不希望發生戰爭，但我們不會允許我們的利益被公然踩在腳下，被忽視。”拉夫羅夫指出，俄羅斯與美國和北約就安全問題的會談尚未結束。

拉夫羅夫解釋說：“如你們所知，美國人和北約成員研究了我們與華盛頓的協議草案和與北大西洋聯盟的協議草案中所載的極其簡單的建議（用了）一個多月，而我們前天才收到答覆，在這樣的西方風格下，這些建議在很多方面把水攪渾了，但在次要問題上還是有一些理性的內核（存在）。”

拉夫羅夫具體指出，這些“次要問題”在某些階段是非常重要的。據他說，它們涉及美國退出《中程導彈條約》後出現的中程和短程導彈問題。拉夫羅夫說：“我們敦促他們聽從理性的聲音，畢竟，俄羅斯總統隨後向歐安組織所有成員發出信息，邀請他們加入我們的單邊暫停，並協調核查措施”。他指出：“（俄方的提議）未被理睬，但現在它被列入了他們（美國和北約）的建議中。”

塔斯社報導指，拉夫羅夫稱，由美國和北約就俄方顧慮給予的答覆文本包含的概念與之前被忽視的俄羅斯倡議相似，即把演習從雙方的邊界撤走，並商定作戰飛機和軍艦接近的極限距離，還有其他一些消除衝突、降級和建立信任措施。

拉夫羅夫說：“所有這些在過去的兩三年裡都被拒絕了。現在，所有這些都被提出來討論。因此，這些建議中的建設性內容，基本上是借用了俄羅斯最近的倡議。儘管如此，我認為這仍然是一些，正如我們在俄羅斯所說的。然而，對我們來說，重要的部分是理清歐洲安全所建立的概念基礎。”

就如若俄羅斯進一步入侵烏克蘭，美歐國家準備升級制裁俄羅斯實體和個人的方案，拉夫羅夫周五回應指，華盛頓對莫斯科出台新的一攬子制裁措施，相當於切斷了美國和俄羅斯之間的關係。

拉夫羅夫在談到美國對俄羅斯實施更多制裁的可能性時說：“就實行制裁的威脅而言，美國人被告知，包括在總統接觸層面上，這一方案......，伴隨着與西方控制的金融經濟體系的完全脫節，將等同於斷絕關係。”

拉夫羅夫周五在接受採訪時說，西方外交官從烏克蘭首都基輔撤離使莫斯科思考如何確保其在該國的外交使團的安全。他談到：“誰在疏散（基輔的外交官）？美國人和其他盎格魯撒克遜國家，即加拿大人和英國人。這是否意味着他們知道一些別人不知道的事情？我們現在將考慮採取預防措施，以確保我們外交官的安全，因為我們可以預期會有挑釁。”

值得一提的是，《紐約時報》1月17日報導，1月5日，18人，大多是俄羅斯外交官的妻子兒女登上大巴，開始了返回莫斯科的15個小時車程。報導稱，在接下來的幾天里，又有大約30人從基輔使館和位於烏克蘭西部利沃夫的領事館撤離。要求匿名的這名烏克蘭安全官員說，另外兩處俄羅斯領事館的外交官被告知，做好離開烏克蘭的準備。