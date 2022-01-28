威脅到英國首相地位的違反防疫規定開派對的調查報告延後公布

英國倫敦警方星期五要求，內閣辦公廳對首相約翰遜是否違反COVID-19防疫規定所做的調查報告，對違規活動只能“最低程度指涉”。這份關係到約翰遜首相寶座的報告，公布時間恐又得延後。

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路透社和中央社報導，約翰遜遭控在英國厲行防疫封鎖期間，違規在唐寧街10號官邸暨辦公室舉行派對，首相大位面臨空前威脅。他至今頂住越來越強的下台呼聲，要求國會議員靜待調查報告出爐。

約翰遜政府為了對抗新冠疫情，對英國全國民眾強加若干限制。但約翰遜和幕僚面臨數項指控，說他們違反這些規定出席唐寧街派對。英國內閣辦公廳高層官員格雷正帶頭調查這些事件。

格雷的調查報告原本預計本週公布，但倫敦都會區警察局（Metropolitan Police Service, the Met）25日表示，他們已對其中一些疑似違規事件展開調查，以判斷是否涉及刑事犯罪，使得格雷報告公布時程受到影響。

倫敦警方星期五又發布聲明表示：“針對都會區警察局正在調查的事件，我們要求內閣辦公廳的報告做最低程度指涉 ”， 以避免倫敦警方的調查受到任何不利影響。

倫敦警方本身也因起初拒絕調查這些疑似違規事件，而遭受批評。

英國官員正努力想辦法在不影響刑事調查下公布格雷報告。一些國會議員擔心報告可能因此摻水。部分議員指出，報告公布時間也可能延後。