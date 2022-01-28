法德外長將很快共同訪問烏克蘭 法外長：球在普京腳下

法國總統馬克龍1月28日與俄羅斯總統普京舉行電話會談，以尋找擺脫烏克蘭危機的途徑。法國外交部長勒德里昂（Jean-Yves Le Drian）當天在接受採訪時表示：“我們決不能掩蓋局（俄烏邊境）局勢非常嚴重、非常緊張的事實。”據了解，法德兩國外長將在近日訪問烏克蘭。

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勒德里昂周五在接受RTL電台採訪時就俄烏邊境局勢表示：“我們處在一個非常緊張的局勢中，今天任何事情都有可能。”他指出：“面對這場危機，我們有三個基本原則：堅定、渴望對話和我們之間的團結。”

勒德里昂在發言中還強調了法俄總統接觸的重要性。他認為，當然存在俄羅斯入侵烏克蘭的風險。勒德里昂說：“球在普京的腳下”。他認為，“俄羅斯希望（與烏克蘭）發展有限主權的概念。”

美國已要求其公民離開烏克蘭。法國方面則呼籲在烏法國公民保持“高度警惕”。勒德里昂介紹稱，“我們已經修改了為旅客提供建議的規則。就目前而言，我們認為對話仍然可以進行。”

勒德里昂強調，馬克龍周五與普京會晤的目的是維持對話以緩解局勢，並指“應由普京決定他是想要對抗還是對話。我們已經準備好進行對話，但這需要雙方的努力。”

據Franceinfo電台從法國外交部獲悉，勒德里昂將很快與德國外交部長貝爾伯克（Annalena Baerbock）對烏克蘭進行共同訪問。