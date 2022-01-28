美烏總統新年來二度通話 拜登警告俄羅斯明顯可能2月入侵烏克蘭

美國總統拜登（Joe Biden）1月27日與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）進行了雙方間自今年年初以來的第二次通話，討論俄烏邊境緊張局勢。

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白宮在會談後發表的聲明說：“拜登總統重申，如果俄羅斯進一步入侵烏克蘭，美國將與其盟友和夥伴一起準備作出果斷反應。他還強調了美國對烏克蘭主權和領土完整的承諾。拜登總統指出，美國在去年向烏克蘭提供了5億多美元的發展和人道主義援助，並正在探索提供更多的宏觀經濟支持，以幫助烏克蘭在俄羅斯軍事集結的壓力下發展經濟。”

白宮聲明稱：“拜登總統明確表示，儘管使館人員的美國家屬已經離開，但美國駐基輔大使館仍然開放並全面運作。兩位領導人討論了關於歐洲安全的協調外交努力，強調了 ‘探討涉烏克蘭事務時必須有烏方在場’的原則。拜登總統轉達了美國對‘諾曼底’模式衝突解決努力的支持，表示他希望雙方在1月26日對2020年7月停火條款的重新承諾將有助於緩解緊張局勢並推動《明斯克協議》的實施。”

澤連斯基在會後通過推特表示：“與美國總統進行了長時間的電話交談。討論了最近在緩和局勢方面的外交努力，並就未來的聯合行動達成一致。感謝喬·拜登總統提供的持續軍事援助。會上還討論了向烏克蘭提供財政支持的可能性。”烏總統府的聲明表示：“澤連斯基總統對美國以及喬·拜登本人表示感謝，感謝他堅定不移地支持烏克蘭的獨立、主權和領土完整，感謝美國在動員國際社會阻止俄羅斯侵略方面的領導作用。”

烏總統府的聲明稱：“澤連斯基歡迎美國總統關於維持美國在烏克蘭的外交存在的重要性的評論，並保證美國駐基輔大使館的進一步穩定工作。烏克蘭總統感謝美國提供的適當援助，特別是以致命的防禦性武器的形式。澤連斯基表示，希望美國採取進一步措施加強國防合作，增強我國的國防能力。”

澤連斯基還強調了在當前形勢下支持烏克蘭經濟和金融穩定的重要性。聲明稱：“兩位領導人討論了美國採取的具體步驟，以雙邊方式和通過國際金融機構的參與來增加對烏克蘭的財政支持。”

烏方聲明稱：“烏克蘭總統和美國總統還在政治顧問層面上討論了最近諾曼底會談的結果。拜登讚揚了就無條件恢復停火所達成的協議。澤連斯基指出，烏克蘭準備在不久的將來以‘諾曼底’模式舉行領導人級別的會議。這是自今年年初以來烏克蘭和美國領導人之間的第二次對話，這顯示了我們國家之間深刻的戰略合作，並為2022年設定了良好的動力。”

此外，美國有線電視新聞網（CNN）記者亞歷山大·馬誇特在推特上援引一名“烏克蘭官員”的話描述了美烏首腦通話內容，聲稱拜登對澤連斯基說“俄羅斯的入侵幾乎是確定的”。馬誇特在推文中稱，一位烏克蘭高級官員告訴他在基輔的同事馬修·錢斯，“拜登對澤連斯基說，‘一旦地面結冰，俄羅斯的入侵幾乎是確定的’。據這位官員稱，拜登說，基輔可能被‘洗劫’，俄羅斯軍隊可能試圖佔領它，‘準備迎接衝擊’。”

據美國有線電視新聞網（CNN）28日引述一名烏克蘭政府高級官員的話報導，拜登和澤連斯基周四的通話“進行得並不順利”，因為雙方就俄羅斯對烏克蘭發動攻擊的“風險等級”存在分歧。但白宮對該烏克蘭官員的說法提出異議，並警告說匿名消息來源“泄露了虛假信息”。白宮確實表示，拜登在通話中警告澤連斯基，即將到來的俄羅斯入侵是一種“明顯的可能性”。

據這位烏克蘭官員稱，在這次被稱為“漫長而坦率”的通話中，拜登警告澤連斯基，俄羅斯的攻擊可能“迫在眉睫”，並稱一旦2月晚些時候地面凍結，現在幾乎可以肯定判斷會有俄羅斯入侵。然而，澤連斯基重申了他的立場，即來自俄羅斯的威脅仍然是“危險但模糊的”，而且不確定是否會發生攻擊。

美國白宮國家安全委員會發言人霍恩（Emily Horne）回應指：“總統拜登說，俄羅斯明顯有可能在2月份入侵烏克蘭。他以前曾公開說過這一點，而且我們幾個月來一直在警告這一點。任何關於比這更進一步或不同的報道是完全錯誤的。”她告訴CNN，“匿名消息來源正在‘泄露’虛假信息。”

據一位美國國家安全官員說，這次通話持續了1小時20分鐘，突出了兩位領導人在俄羅斯集結軍隊的情況下不得不討論的廣泛問題。這位美國官員形容這次通話“漫長而嚴肅”，但“富有成效”，因為拜登和澤連斯基討論了俄羅斯最近的侵略行為。該官員說，拜登告訴澤連斯基，美國官員已經評估了2月份可能發生的入侵，但沒有說肯定會發生。

澤連斯基的發言人也對烏克蘭官員對這次通話的描述提出異議。然而，這位烏克蘭高級官員告訴CNN，拜登說烏克蘭不會得到明顯更多的軍事幫助。據該官員稱，澤連斯基敦促拜登“冷靜地發布信息”，並警告說恐慌會帶來經濟影響。他還表示，烏克蘭情報部門對威脅的看法不同。

當天早些時候，來自美國方面的另一位消息人士說，白宮方面認識到澤連斯基有“多個聽眾”，並且正在努力平衡他們。“一方面，他希望得到援助，但他必須向他的人民保證他已經控制住了局勢。這是一個棘手的平衡，”該消息人士說。