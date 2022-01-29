愛沙尼亞總理：普京只認實力，北溪2號從來就不是商業項目

愛沙尼亞總理卡拉斯（Kaja Kallas）在英國《衛報》1月28日刊登的對她的專訪中表示，歐洲需要結束對俄羅斯能源的依賴。她指出，德國應該接受俄羅斯天然氣管道北溪2號管道項目從來就不是一個商業項目。卡拉斯透露稱，她發現自從德國前總理默克爾離任後，德國內部對該國就俄羅斯的態度進行了更廣泛的辯論。她正在等待柏林對是否批准向立陶宛運送目前部署在愛沙尼亞境內的德制武器問題作出正面回應。

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面對來自國內外的輿論壓力，德國新任總理朔爾茨（Olaf Scholz）及其內閣官員近日多次表示，德國向來反對向衝突地區出口武器，因此拒絕向烏克蘭提供“致命性武器”。據《華爾街日報》21日報導，德國還在阻止其北約盟友愛沙尼亞向烏克蘭運送德制武器。對此，卡拉斯表示她接受德國政府的這一說法，儘管她認為任何禁令都會有利於俄羅斯的進一步侵略，因為這些武器是用於幫助烏克蘭自衛。

2021年1月上任的卡拉斯，是愛沙尼亞前總理西姆·卡拉斯（Siim Kallas）的女兒。她的母親和祖母在第二次世界大戰期間蘇聯從愛沙尼亞大規模驅逐期間在西伯利亞勞改營中度過了一段時間。

面對俄烏邊境緊張局勢，卡拉斯在最近幾周已經成為西方國家中最直截了當的倡導者之一，這些政治家們強調俄總統普京只對實力的展示作出回應。卡拉斯說，普京要求北約回到1997年以前的邊界，這關係到她的國家的未來。愛沙尼亞與其他波羅的海其餘兩個國家一樣，於2004年加入北約，並受到北約第五條款集體防禦承諾的保護。

卡拉斯長期以來呼籲在愛沙尼亞增派北約部隊，包括大量的美國駐軍，可能很快就會得到回應。一組五架F-15戰鬥機本周降落在愛沙尼亞，是更廣泛地加強北約東翼的一部分。卡拉斯解釋說：“如果你計畫攻擊一個有美國軍隊駐紮的國家，這是很有威懾力的。”她說：“如果當一個大惡霸在威脅你，有強大朋友們是件好事。”

卡拉斯續指，現在德國領導人發出了明確的信號，如果俄羅斯入侵烏克蘭，從俄羅斯到德國的北溪2號天然氣管道項目將不會進行，她說她希望德國永久放棄這條管道。

卡拉斯說：“我們多年來一直在說，北溪是一個地緣政治項目，而不是一個經濟項目。”她補充說：“如果你和某人存在聯繫，那麼聯繫的另一邊的人就可以傷害你。這對歐洲或歐洲能源安全沒有好處。這些聯繫可能是不穩定的。”

卡拉斯強調，“我們歐洲已經談論對俄羅斯天然氣的依賴有好幾年了，但如果你看一下數字，對俄羅斯的依賴一直在增加而不是減少。這是一個很大的擔憂。歐洲必須提高其對俄羅斯天然氣的獨立性。這一點非常重要。”

關於愛沙尼亞向烏克蘭轉讓源自德國的榴彈炮武器的提議，卡拉斯指出，那些認為禁令將代表對緩和局勢的簡單貢獻是錯誤的。她說：“烏克蘭無意攻擊俄羅斯，他們需要武器來保護他們的國家。這些是用來對付侵略者的防禦性武器。”

卡拉斯說，她正在密切關注德國國內關於其安全作用和與俄羅斯關係的辯論。她說：“我們（在德國）有一屆新政府。每個人都在試圖弄清楚它將走向何方。德國是一個大國，默克爾是一個長期的領導人，每個人都知道她如何運作，她的立場是什麼。這是更可預測的。任何政府的變化，我不會稱其為混亂；但在（德國新）政府開始正常運行之前，會有一個過渡期。”

卡拉斯強調烏克蘭問題“是對西方更廣泛的考驗，而且（其將帶來的影響）比烏克蘭更廣泛。普京只認實力，而俄羅斯的目標一直是分裂西方、歐盟和北約。”卡拉斯說，俄羅斯的外交談判有一個非常明確的模式，前蘇聯外交部長安德烈·葛羅米柯（Andrei Gromyko）對其進行了最好的總結。

葛羅米柯曾說過，蘇聯與西方談判有三個基本規則：“第一，漫天要價，不要溫順地請求，而是要求。第二，提出最後通牒；第三，不做出半點讓步，因為西方總會有人給你提供一些你以前沒有的東西，也許是一半”。卡拉斯說，這就是俄國人在外交運作方式上的特點。

卡拉斯說：“我們已經在討論我們能提供什麼來緩和局勢，如果我們這樣做，西方就會落入他們的圈套。北約並沒有造成這場危機，也不打算攻擊任何人。北約方面不能為緩和局勢做任何事情。我們不應該採取任何昂貴的措施，使他們最終得到他們以前沒有的東西。”

卡拉斯說，這並不意味着她反對與莫斯科對話，並指她很高興看到雙方關於軍事演習透明度的會談，即使她“非常懷疑俄羅斯是否會保持其立場”。但卡拉斯認為，北約在與俄羅斯的討論中沒有作出讓步的跡象。她指出：“北約方面的協商水平一直很好。作為一個擁有130萬人口的小國，大國很容易只在自己之間進行協商，而越過我們的頭頂，但這並沒有發生。總的來說，我們所表現出來的團結程度會讓普京感到驚訝。”