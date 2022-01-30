意大利總統年事高欲退 7輪投票都無解又續任了

意大利總統馬塔雷拉(Sergio Mattarella)周六獲得連任，在議會為選擇繼任者進行了為期一周的投票最後仍無結果後，各政黨領袖要求他繼續留任。在眾議院1,000多名議員和地區代表的第八輪投票中，當馬塔雷拉通過選舉所需的505票時，全場爆出熱烈而持久的掌聲。教皇方濟各也向馬塔雷拉發賀電。

廣告 繼續瀏覽後續

據路透社報道稱，意大利總統馬塔雷拉高票連任有助打破政治僵局。馬塔雷拉此前曾排除了繼續留任的可能性，但由於該國政治穩定面臨風險，他在議會領導人的呼籲下改變了主意。這些領導人當天早些時候在總統府與他會談。

鬆了一口氣的政黨領袖們感謝80歲的馬塔雷拉同意繼續留任，但在經歷七輪投票仍未能找到繼任者，給政治帶來深深的創傷，有可能會對政治穩定造成危險後果。

儘管如此，金融市場可能會對現狀作出積極反應，這將使曾明確表示希望自己成為總統的總理德拉吉繼續擔任總理。德拉吉在一份聲明中說，馬塔雷拉連任“對意大利人來說是好消息”，感謝他“順應議會強烈意願的決定”。教皇方濟各向馬塔雷拉發賀電。

在眾議院1,000多名議員和地區代表的第八輪投票中，當馬塔雷拉通過選舉所需的505票時，全場爆出熱烈而持久的掌聲。

馬塔雷拉在總統府發表的簡短講話中稱，正在發生的新冠危機和意大利經濟和社會困境意味着，他有責任接受議會的決定。

政治風險諮詢機構Teneo的Wolfango Piccoli說：“整體政治背景對德拉吉政府來說已經不那麼有利了，在距離下次大選還有一年左右的時間裡，政府面臨著艱巨的任務。”民主黨黨魁萊塔稱，“政治版圖已經改變，”一些觀察家預測德拉吉的內閣團隊將在短期內發生變化。

路透社說，即使在領導人們達成協議之前，議員們在每天的投票中也越來越支持馬塔雷拉，在周六早些時候的第七輪投票中，他的得票數上升到387票。最終他獲得了759張選票，比2015年第一次選舉時多出94張，是意大利國家元首的第二高選票，僅次於1978年至1985年擔任總統的得佩爾蒂尼(Sandro Pertini)。