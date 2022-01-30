應對烏克蘭危機：英國罕見向北約大規模派兵

英國政府表示，英國正在考慮在北大西洋公約組織(NATO)進行大規模軍力部署，作為加強歐洲邊界計畫的一部分，以應對俄羅斯在與烏克蘭邊界集結軍隊的問題。英國警告，俄羅斯對烏克蘭的任何入侵都將迅速遭到制裁，對雙方都是毀滅性的。

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英國考慮對北約進行大規模軍力部署，以應對烏克蘭危機。英國首相約翰遜將於下周訪問該地區，還將與俄羅斯總統普京通電話。

據首相約翰遜的辦公室星期六說，他正考慮向北歐和波羅的海地區的北約防務公約成員國提供最大可能的部署，這將使駐軍人數增加一倍，並向愛沙尼亞運送防禦性武器。

約翰遜在一份聲明中說，“這一方案將向克里姆林宮發出一個明確的信息，我們不會容忍他們破壞穩定的活動，面對俄羅斯的敵意，我們將始終與我們的北約盟友站在一起。”約翰遜說，“我已經命令我們的武裝部隊準備下周在歐洲各地進行部署，確保我們能夠支持北約盟友。”

官員們將於下周在布魯塞爾敲定該提議的細節，部長們將於周一討論軍事選項。

據約翰遜辦公室表示，在被批評做得不夠後，他將在下月初會晤北約各國元首，以加強外交努力。

英國外交部長和國防部長也都將在未來幾天前往莫斯科，與俄羅斯外交部長和國防部長進行會談，目的是改善關係和緩和緊張局勢。

就俄烏危機持續緊崩，法新社報道稱，英國決定將向北約增兵1倍。約翰遜決定，英軍將把派赴北約的部隊、武器、艦艇和戰機數量翻倍。

強生辦公室今天晚間表示，英國預計下周向北大西洋公約組織提出增兵計畫，將讓目前在東歐約1150名英軍人數倍增，同時也會有防禦武器送往愛沙尼亞。

據約翰遜說：「這套計畫會向克里姆林宮傳達明確訊息，即我們不會容忍他們破壞穩定之舉，面對俄國敵意時，我們也將始終與北約盟國站在一起。」