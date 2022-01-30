烏克蘭危機：自由歐洲電台再傳加強廣播

總部設於捷克布拉格的自由歐洲電台／自由電台（RFE/RL）稱加大對地區廣播，以試圖打破俄羅斯宣傳壟斷。該電台創於1950年，但直到現今，這家仍以俄語、白俄羅斯語和烏克蘭語等27種語言，向23個國家播送廣播節目的電台，向一些媒體自由受到嚴格限制的國家廣播。俄羅斯2014年吞併克里米亞半島（Crimea）以及親俄叛軍佔領烏克蘭東部後，自由歐洲電台／自由電台已經加強了對此地區的廣播。

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據自由歐洲電台／自由電台（RFE/RL）歐洲區域主任蘇柯斯基告訴法新社，俄羅斯軍隊正在烏克蘭邊界集結，美國資助的自由歐洲電台／自由電台正試圖打破俄國宣傳之牆。

總台設於捷克布拉格的自由歐洲電台／自由電台創立於1950年，是個反對共產極權媒體，對蘇聯集團各國播送節目，並在將近40年後協助推翻了一些共產主義極權政權。直到現今，這家電台仍以俄語、白俄羅斯語和烏克蘭語等27種語言，向23個國家播送廣播節目，其中許多國家的媒體自由受到嚴格限制。

據蘇柯斯基（Kiryl Sukhotski）指出，自由歐洲電台／自由電台派駐烏克蘭的記者有200多名，在對烏克蘭邊界戰雲密布的新聞報導中，扮演重要角色。蘇柯斯基受訪時說：「我們的角色是對受眾提供有關衝突雙方的客觀公正資訊。我們是一家代理電台，不會選邊站，我們正在穿透俄羅斯的宣傳之牆。」

法新社說，西方國家一再指控俄國散布不實訊息，來合理化自己的作為；但另一方面俄國則表示，西方對這場危機的觀點有所扭曲。

英國媒體指控俄國，企圖在烏克蘭扶植親俄領袖，近來俄國外交部痛斥這是「一派胡言」，蓄意「挑釁」。

法新社說，在俄國2014年吞併克里米亞半島（Crimea）以及親俄叛軍佔領烏克蘭東部後，目標受眾有3700萬人的自由歐洲電台／自由電台已經加強對此地區的播送活動。