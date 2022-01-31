受“派對門”調查報告和俄烏局勢影響 英首相取消2月訪日計畫

據共同社1月31日援引多名日本政府相關人士的話報導，英國首相約翰遜（Boris Johnson）取消了2月中旬訪日，並與日本首相岸田文雄舉行會談的日程。英國內閣辦公室第二常任秘書格雷（Sue Gray）主理有關約翰遜涉違反防疫規定，多次於唐寧街10號首相府舉行派對的調查報告出爐，約翰遜周一前往英國議會下議院就此接受了不同黨派議員的質詢。

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據共同社報導，此前日英兩國政府曾推進協調，但由於烏克蘭局勢趨於緊張，以及約翰遜涉嫌違反新冠防疫規定參加派對等原因，英方提出取消訪日。

日本內閣官房長官松野博一在31日的記者會上說明稱，“並無正在協調（約翰遜）訪日的事實”，同時指出“我國極為重視與全球戰略夥伴英國的關係”。松野博一強調，日方今後也將通過各種舉措進一步強化兩國關係。

據英國廣播公司（BBC）最新報導，就約翰遜“派對門”事件調查的“格雷報告”顯示，有16個相關事件屬於她的調查範圍，其中12個事件現在正由倫敦警察局進行調查。這些事件中，有三起此前未被媒體報道的防疫違規事件。

格雷說，她職權範圍內調查的16項活動在2020年5月至2021年4月之間的十幾個日期里發生。除了在英國教育部舉行的一次活動外，這些活動都是在唐寧街10號或內閣辦公室舉行的。

倫敦警方正在調查的12個事件包括2020年5月20日首相在唐寧街花園出席的酒會。其他接受警方調查的事件包括2020年6月19日在內閣會議室為約翰遜舉行的生日派對。

2020年11月13日在唐寧10號首相公寓舉行的聚會也正在接受倫敦警察局的調查。警局認為，其餘四個事件沒有達到“刑事調查的門檻”。

“格雷報告”指控約翰遜首相辦公室的領導失誤，儘管它沒有直接指責約翰遜本人有不當行為，而是將這一判斷留給警方的單獨調查。這可能會給約翰遜一些政治上的喘息空間，但這不太可能驅散已經成為威脅他政治生涯醜聞的陰雲。

此外，約翰遜計畫將在本周與俄羅斯總統普京舉行會談併到訪烏克蘭。