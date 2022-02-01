英烏波宣布強化三國合作關係 烏克蘭軍隊3年內計畫增加10萬兵力

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）2月1日在議會發表講話時宣布，建立一個涉及烏克蘭、波蘭和英國的新的“政治合作模式”。英國首相約翰遜（Boris Johnson）並於當天到訪基輔和澤連斯基舉行了會談。波蘭總理莫拉維奇（Mateusz Morawiecki）也在當地對烏克蘭進行訪問。澤連斯基周二還簽署了一項法令，未來3年內烏克蘭武裝部隊人數將增加10萬人。

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烏克蘭總理什梅加爾（Denys Shmygal）周二和來訪的波蘭總理莫拉維奇出席了聯合記者會。什梅加爾向媒體表示：“我希望在不久的將來，我們能夠正式啟動烏克蘭-波蘭-英國的新區域合作模式，在俄羅斯持續侵略的情況下，我們應該簽署一份關於合作的三邊文件，以加強區域安全。”莫拉維奇在發言中告訴記者稱，波蘭將幫助烏克蘭提供天然氣和武器供應，以及人道主義和經濟援助。

莫拉維奇說：“生活在像俄羅斯這樣的鄰國附近，我們有一種生活在火山腳下的感覺。”他補充說，華沙將向烏克蘭提供火炮彈藥、迫擊炮、便攜式防空系統和無人偵察機等防禦性裝備。莫拉維奇還呼籲德國不要啟動北溪2號天然氣管道項目，稱其帶來了嚴重的安全風險。莫拉維奇強調，反抗俄羅斯不僅對烏克蘭，而且對整個歐洲和北約都很重要。

莫拉維奇說：“通過啟動這條管道，柏林正在給普京的手槍裝子彈，然後他可以用它來訛詐整個歐洲”。他表示，三國外長們正在“研究一種可能的形式，以加強波蘭、烏克蘭和英國之間在各個領域的合作”。

澤連斯基周二在烏克蘭議會的發言中也提及：“我們正在歐洲創造一種新的政治合作模式，涉及烏克蘭、英國和波蘭”。英國外交大臣特拉斯（Liz Truss）早些時候說，英國、波蘭和烏克蘭之間正在考慮建立一個三方聯盟。烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）也向記者介紹了建立這種聯盟的積極工作。

澤連斯基周二還簽署法令，將在未來三年內大幅擴大烏軍的規模，在現有基礎上增加十萬軍人，並提高士兵的待遇。

澤連斯基強調：“這項法令（的制定）不是因為我們很快就會發生戰爭......而是為了在不久的將來，烏克蘭會有和平。”目前，烏克蘭武裝部隊有近25萬名軍人，相比於俄軍，不但人數明顯不足，裝備水平也十分落後。

澤連斯基呼籲稱：“我們必須在國內政治上團結一致。你可以反對政府，但你不能反對烏克蘭”。他談到，“你可以鄙視......政府、總統，但你不能鄙視自己的人民，為了獲得政治利益而播種恐慌，讓人民處於恐慌狀態。”

英首相約翰遜周二在到訪基輔前通過推特強調：“作為一個朋友和民主夥伴，面對那些試圖破壞烏克蘭主權的人，英國將繼續維護烏克蘭的主權。“