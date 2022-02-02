歐盟為綠色能源定框架發標籤：囊括核電與天然氣

歐盟委員會今天宣布綠色能源框架與定義標籤，包括核電與天然氣。歐盟委員會認為，核電和天然氣在一定條件下為應對氣候變化做出貢獻。歐盟為了妥協，有可能新開一個類別，將核能與天然氣畫歸成”過渡性能源“。本台報道稱，這是一個讓歐盟27個成員國產生分歧的話題，並可能引起環保人士的關注。

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本台報道稱，歐盟為核電與天然氣貼上”綠色標籤“。然而幾個月來這是一個使歐盟產生分歧的話題。從本周三開始，天然氣和核電站將因它們對應對氣候變化有貢獻而被貼上"綠色標籤"。為了使這個綠色標籤成為可能，歐盟委員們必須批准一份標準清單，將發電的核電廠和燃氣電廠歸為 "可持續"能源，以批准此一領域的投資。而至此，這一綠色定義特權一直只保留給可再生能源。

一個讓歐盟在2050年實現碳中和目標的議案，但卻引起了分歧。雖然希望重振其核工業的法國與東歐國家歡迎這一立場倡議，但德國、奧地利和西班牙卻反對。德國已經放棄了核能，並寄希望於發展風能和太陽能，以及新的天然氣發電站。

歐盟為什麼要做出這樣的決定？據本台在布魯塞爾記者Pierre Bénazet說："目的只是為給私人投資一個清晰的清單。投資者必須能夠知道他們把錢放在哪裡，以及他們的資金是否將被用於實現歐洲的排放中和目標。歐盟委員會說，天然氣和核能對實現這一目標至關重要，但它們只是過渡性的能源。

歐洲議會和27個國家的首都現在有四到六個月的時間來做出決定。在馬克龍主義的歐洲議會議員克里斯托夫-格魯德勒看來，想要發展核電以減少溫室氣體排放是完全合適的："核電是唯一的脫碳、可控能源，可以彌補可再生能源的間歇性問題。因此，我們的想法是，首先當然是可再生能源，然後只是在沒有足夠的風能或太陽能時，再用核電生產的替代能源作補充，因為核電是脫碳的，與天然氣或石油動力的渦輪機不同。

然而，對於法德綠黨議員Anna Deparnay-Grunenberg來說，現在讓人失望："如我們所知，投入核電的資金將對投入真正的可再生能源（風能、太陽能）的資金產生巨大的制剎阻礙。因此，從經濟上講，它沒有任何意義，它不是生態環境的，而且從來都不是綠色的。

因此，歐洲議會將是進行最激烈辯論的場所，問題是大多數國家的首都都支持歐盟委員會的這個動議。然而，奧地利政府已經宣布，它打算採取法律行動，告到歐盟法院。

面對來自天然氣和核電遊說團體的政治壓力和大量遊說，歐盟委員會正在提出一種妥協，其中包括不認為核電和天然氣是綠色的，而是創建一個新的類別，即”過渡性能源“，儘管經濟和金融利益或是薄弱的，但政治利益卻是相當大的。