俄羅斯報復：德國之聲被禁播

德國廣播公司（DW）周四稱，俄羅斯決定關閉其莫斯科分社並禁止其廣播，以報復德國對《今日俄羅斯》節目的禁令，這是 "荒謬的 "和 "不可理解的"。

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據法新社今天報道說，德國廣播公司DW主席彼得-林堡在一份聲明中批評說："俄羅斯當局採取的措施是不可理解和過度的。DW公司抗議這種荒謬的反應，德國廣播公司尚未收到俄羅斯正式通知，因此將繼續在其位於俄羅斯首都的辦公室工作。

德國廣播公司說，即使我們最終不得不被關閉，但德國廣播公司的頻道將大大加強對俄羅斯的覆蓋。德國廣播公司自2005年以來一直持有德語和英語的廣播許可證。

據德國廣播公司說，這些許可證的有效期分別到2027年和2025年。

俄羅斯外交部今天宣布關閉德國廣播公司。該決定是蘇聯解體後俄羅斯歷史上第一次針對一個主要西方媒體。法新社說，這也是在莫斯科和西方在烏克蘭問題上出現危機的之際，而西方擔心俄羅斯入侵烏克蘭。

據俄羅斯外交部宣布，將啟動一項程序，將德國之聲歸為 "外國代理人"。據法新社說，在俄羅斯，這是一個臭名昭著且有爭議的標籤，當局已經將幾個批評政府的俄羅斯媒體指控為 "外國代理人"。

周三，德國媒體監管機構ZAK禁止 "今日俄羅斯 "德語頻道在其網站和移動應用程序上播出，認為 "既沒有申請也沒有獲得必要的許可"。