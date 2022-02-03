德國禁播"今日俄羅斯 " 莫斯科揚言報復

自2月2日星期三以來，莫斯科和柏林之間已經微妙的關係又增加了一個問題。德國監管機構已決定禁止播放俄羅斯RT頻道的德語節目。莫斯科的負面反應是立即的，俄羅斯揚言報復。德國禁播的理由是「今日俄羅斯」沒有在德國申請許可。法新社說，「今日俄羅斯」被視為俄羅斯的大外宣機構。

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德國禁止俄羅斯廣播公司RT的德語節目。據本台在柏林的記者帕斯卡爾-蒂博特報道稱，德國與俄羅斯關係微妙除了烏克蘭問題，以及對北溪2號天然氣管道的可能制裁，儘管該管道將向德國輸送俄羅斯天然氣，這些都是目前助長俄羅斯和柏林之間緊張關係的問題，而現在則是禁播俄羅斯廣播公司RT的德語節目案。

根據俄羅斯頻道負責人在推特上的評論稱，"這都是無稽之談。" 俄羅斯頻道負責人瑪格麗特-西蒙尼安譴責了禁止播放 "今日俄羅斯 "德國節目的決定。俄羅斯頻道稱將採取法律行動，並希望繼續在德國廣播。

俄羅斯頻道擁有塞爾維亞的許可證，並認為這應該允許它在歐洲的有線電視和衛星上播出。德國監管機構認為，這家位於柏林的製作公司應對這些節目負責。在這種情況下，與任何德國電視一樣，需要在同一國家獲得許可證。

據報道，俄羅斯頻道沒有申請在德國許可。在YouTube上和通過衛星的廣播已經被暫停。周三的禁令還禁止該利用移動應用程序上播出。

除了俄羅斯頻道之外，莫斯科的外交部也做出了反應，官方威脅對德國在俄羅斯運營的德國媒體進行報復。

據法新社說，「今日俄羅斯」被視為俄國的大外宣機構，YouTube去年曾關閉該媒體的德語頻道。