電價飆升

英國能源收費上限將大漲54% 政府祭3402億元補貼

發表時間：

Le marché britannique de l'énergie est dominé par six grands acteurs, dont fait partie EDF, aux côtés d'une multitude de sociétés entrées sur le marché au fur et à mesure de sa déréglementation
Le marché britannique de l'énergie est dominé par six grands acteurs, dont fait partie EDF, aux côtés d'une multitude de sociétés entrées sur le marché au fur et à mesure de sa déréglementation © John HARRIS/REPORT DIGITAL-REA
作者： 法廣
5 分鐘

鑒於英國能源監管當局將業者收費上限調高54%，造成數以百萬計英國人的能源帳單4月起將大漲，英國政府3日宣布提供相當90億英鎊）補助給受影響最大家庭。

廣告

英國天然氣和電力市場管制局（The Office of Gas and Electricity Markets，Ofgem）宣布，由於出售天然氣價格飆漲，4月起英格蘭、威爾斯和蘇格蘭的消費者若未和能源供應商簽訂固定合約，全年價格上限將調高693英鎊至1971英鎊。

 

法新社報導，英國北愛爾蘭地區有另外的能源監管當局，它也已宣布將一般家庭的天然氣帳單費用大幅調高。

路透社報導，英國天然氣暨電力市場管制局為回應全球天然氣價格創新高、造成英國近30家能源供應商走投無路，因此決定將使用最廣泛的收費上限調升。

英國去年12月通貨膨脹率已來到接近30年高點。家庭支出增加，令人更擔心生活成本擠壓。尤其英國民眾4月不僅將面臨能源費漲價，還要被新徵收衛生與社會照護稅（health and social care levy），總體通貨膨脹率也預料將來到6%頂峰。

此外，英國央行英格蘭銀行（Bank of England）3日再度升息，更增添英國家庭財務壓力。

有鑒於此，英國財政大臣蘇納克（Rishi Sunak）宣布，政府將提供能源供應商國家擔保貸款，讓它們將漲價分5年實施，等於用電戶10月將獲得200英鎊減免。此外，中低收入戶4月將獲得地方稅減收150英鎊，英格蘭約8成家庭將受惠。

蘇納克在英國國會告訴議員：“要我站在這裡、假裝我們不須為了收費更高而做出調整，這既錯誤也不正直。”

“但我們能夠做的，是緩和數以百萬計家庭受到的重大價格衝擊，藉由確保初期漲價幅度較小，以及讓漲價分散在較長時期。”蘇納克指出，相關措施將幫助到2800萬戶家庭。

下載法廣應用程序跟蹤國際時事

Download_on_the_App_Store_Badge_CNTC_RGB_blk_100217 google-play-badge_tw