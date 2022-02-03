英國能源收費上限將大漲54% 政府祭3402億元補貼

鑒於英國能源監管當局將業者收費上限調高54%，造成數以百萬計英國人的能源帳單4月起將大漲，英國政府3日宣布提供相當90億英鎊）補助給受影響最大家庭。

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英國天然氣和電力市場管制局（The Office of Gas and Electricity Markets，Ofgem）宣布，由於出售天然氣價格飆漲，4月起英格蘭、威爾斯和蘇格蘭的消費者若未和能源供應商簽訂固定合約，全年價格上限將調高693英鎊至1971英鎊。

法新社報導，英國北愛爾蘭地區有另外的能源監管當局，它也已宣布將一般家庭的天然氣帳單費用大幅調高。

路透社報導，英國天然氣暨電力市場管制局為回應全球天然氣價格創新高、造成英國近30家能源供應商走投無路，因此決定將使用最廣泛的收費上限調升。

英國去年12月通貨膨脹率已來到接近30年高點。家庭支出增加，令人更擔心生活成本擠壓。尤其英國民眾4月不僅將面臨能源費漲價，還要被新徵收衛生與社會照護稅（health and social care levy），總體通貨膨脹率也預料將來到6%頂峰。

此外，英國央行英格蘭銀行（Bank of England）3日再度升息，更增添英國家庭財務壓力。

有鑒於此，英國財政大臣蘇納克（Rishi Sunak）宣布，政府將提供能源供應商國家擔保貸款，讓它們將漲價分5年實施，等於用電戶10月將獲得200英鎊減免。此外，中低收入戶4月將獲得地方稅減收150英鎊，英格蘭約8成家庭將受惠。

蘇納克在英國國會告訴議員：“要我站在這裡、假裝我們不須為了收費更高而做出調整，這既錯誤也不正直。”

“但我們能夠做的，是緩和數以百萬計家庭受到的重大價格衝擊，藉由確保初期漲價幅度較小，以及讓漲價分散在較長時期。”蘇納克指出，相關措施將幫助到2800萬戶家庭。