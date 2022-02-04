德國執政大黨社民黨魁促重新評估與中俄關係

德國執政聯盟之一的社會民主黨聯席黨魁Lars Klingbeil在接受採訪時表示，鑒於俄羅斯和中國的發展，德國應該重新評估其尋求通過和解來改變威權社會的長期戰略。黨內許多人在俄羅斯問題上的軟弱態度阻礙了德國總理朔爾茨(Olaf Scholz)採取更強硬的立場。但Klingbeil否認了這一點，強調若發動攻擊，會考慮所有選項。

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據路透社報道稱，德國執政聯盟之一的社民黨(SPD)聯席黨魁稱須重新評估對待俄羅斯和中國的政策。德國社會民主黨(SPD)聯席黨魁Lars Klingbeil的發言反映出，在擔心俄羅斯對烏克蘭發動新一輪攻擊之際，社民黨正在反省，一直以來尋求與俄羅斯更緊密地接觸是否是對待克里姆林宮的正確方式。

一些分析人士稱，黨內許多人在俄羅斯問題上的軟弱態度阻礙了德國總理朔爾茨(Olaf Scholz)採取更強硬的立場。但Klingbeil否認了這一點，強調若發動攻擊，會考慮所有選項。

德國執政聯盟中的兩個較小政黨，自由民主黨(FDP)和綠黨，長期以來一直主張對俄羅斯採取更強硬的態度。

德國社會民主黨聯席黨魁Lars Klingbeil稱，“我們還沒有找到一個令人信服的方法來對待威權國家，” 據Klingbeil稱，“我想知道，數十年來試圖通過更緊密的聯繫和經濟關係給一個國家帶來變革的概念是否仍然適用。”他表示：“看看俄羅斯，你必須承認，近年來國內局勢大幅惡化。” 德國社會民主黨(SPD)聯席黨魁Lars Klingbeil指的是安全部門對普京的反對者進行鎮壓。

路透社說，多年來，德國的外交政策一直基於“Wandel Durch Hande”，即通過貿易改變，或“Wandel Durch Verflechtung”，即通過互聯互通改變，這樣的信條反映出加深經濟和其他聯繫可以促進政治變革的信念。