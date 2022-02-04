美軍將抵達德國和波蘭

周五，2000名美軍抵達歐洲，應對烏俄危機。據悉，美國情報指出，俄羅斯可能製造借口，來入侵烏克蘭。美國歐洲司令部表示，周五，首批前往波蘭和羅馬尼亞的2000名美軍，抵達位於法蘭克福附近威斯巴登的美國空軍基地。

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此前，拜登總統下令，向波蘭和羅馬尼亞增派近3000名士兵，應對俄羅斯軍隊在烏克蘭附近集結可能帶來的衝突。

歐盟委員會表示，這些行動旨在應對當前的局勢，加強北約東翼的防衛。

週五， 美國第82空降師1700名傘兵、以及一些軍事裝備抵達波蘭熱舒夫。

一名波蘭官員周四表示，波蘭外交部長茲比格涅夫·拉烏將訪問華盛頓，希望以輪換的方式永久保留美國增兵。

在烏克蘭西部利沃夫地區靠近波蘭邊界的亞沃里夫，烏克蘭軍隊正在用美國提供的反坦克導彈、發射器等武器進行訓練。

美國支持烏克蘭應對俄羅斯可能的軍事進攻，提供了兩億美元國防援助。

烏克蘭外交部長德米特羅·庫萊巴週五表示，烏克蘭已獲悉美國的情報，俄羅斯可能上演一部宣傳片，作爲發動軍事進攻的藉口。基輔正在等待更多細節。

烏克蘭外交部長德米特羅·庫萊巴：“非常簡短，我們得到美國的通知，這些信息（宣傳視頻）將被公開。”

庫萊巴說，目前的危機類似2014年俄羅斯吞併克里米亞，支持烏克蘭分裂分子。

美國國務院發言人普萊斯周四說，俄羅斯可能會利用捏造的視頻，顯示爆炸後的畫面，突出屬於烏克蘭或盟國的設備，為入侵找借口。