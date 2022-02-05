北京冬奧第一枚金牌決出 挪威奪得

33歲的挪威“滑雪女神”喬哈格（Therese Johaug）今天奪下北京冬奧首面金牌，在越野滑雪女子15公里追逐賽領先群雌奪金。而喬哈格在賽前就是鶴立雞群的奪牌大熱門，她以44分13秒7完賽，替挪威在越野滑雪賽事拿下開門紅。有預測指挪威可望在北京冬奧拿下45枚獎牌，包括21金。

廣告 繼續瀏覽後續

據中央社今天報道稱，北京冬奧首金出爐，由挪威選手奪得女子越野滑雪金牌。

俄羅斯的涅普里亞耶娃（Natalia Nepryaeva）與奧地利選手斯達洛博（Teresa Stadlober）競逐第2名，最後由涅普里亞耶娃以0.3秒差距驚險奪銀。

喬哈格在北京冬奧成功復出，她曾於2010年冬奧奪得接力賽金牌，並於2014年入袋一銀一銅，但在2018年平昌冬奧因為禁藥疑雲缺席。喬哈格當時被檢驗出類固醇陽性，她聲稱是因為塗抹了隊醫給她的護唇膏。

根據美國數據分析公司Gracenote預測，挪威可望在北京冬奧帶回45枚獎牌，包括21金。

中央社說，此外，昨天在開幕式擔任火炬手而成為焦點的20歲新疆維吾爾族越野滑雪選手迪妮格爾．衣拉木江（Dinigeer Yilamujiang）在這場比賽最終排名第43，她的成績在4名中國選手中排第3。。