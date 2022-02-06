烏克蘭恐與俄掀戰 總統府堅稱有望藉助外交解決爭端

俄羅斯與盟國白俄羅斯下周將在烏克蘭邊界展開聯合軍演，美國示警俄國正加強準備侵略烏國，但烏克蘭總統府6日堅稱，烏俄緊張情勢借外交方式解決的可能性仍大於攻擊。

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烏克蘭總統府顧問波多利雅科（Mykhailo Podolyak）在聲明中表示：“對當前局勢進行坦率評估後顯示，找到外交解方讓情勢降溫的可能性，仍遠大於情勢進一步升溫的威脅。”

波多利雅科說，俄國去年春天在烏克蘭邊界陳兵後，一直進行大規模部隊調動、演習和武器部署，“以確保持續（施加）龐大心理壓力”，“對我國情報單位和軍隊來說，俄國這次行動完全在意料之中”。

波多利雅科指出，支持烏克蘭的西方國家手中關於俄國活動的“大量”情資是來自基輔。

他說：“俄國這類活動會持續多久，目的又為何？只有克里姆林宮知道確切答案。”

“烏克蘭與夥伴的任務是替所有情境做好準備，而我們將徹底執行這項任務。”

本月10日至20日，俄羅斯與白俄羅斯將舉行“聯盟決心2022”（Union Resolve 2022）聯合軍演，演練擊退針對兩國南側邊境的攻勢。

美國民間企業Maxar Technologies6日公布的衛星影像顯示，白俄境內靠近烏克蘭邊界的3個地點已調來配備導彈、多管火箭發射器、攻擊飛機的軍事單位。

路透社無法獨立驗證影像是否為真；俄國國防部未立即回復置評，白俄軍官6日也沒接電話。

Maxar Technologies說，公司4日搜集到耶斯克（Yelsk）、勒契紮（Rechitsa）、路尼葉茲（Luninets）附近的軍事硬體影像，這3地與烏克蘭的距離都在約50公里以內；其中路尼葉茲基地的影像中有15架蘇愷-25攻擊機（Su-25）和S-400防空系統，耶斯克附近則出現SS26伊斯坎德導彈（SS26 Iskander）和多管火箭發射器。

俄國國防部5日表示已調派S-400導彈系統與蘇愷-25戰機參與演習。俄國國防部長朔依古（Sergei Shoigu）3日曾視察白俄西部一處射擊場。

北大西洋公約組織（NATO）秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）上周則形容，俄國這次在白俄境內的演習，是冷戰結束後俄國在這個區域的最大規模軍事部署，而且還派出具備核打擊能力的伊斯坎德導彈。