立陶宛外長今訪澳 堅稱台灣代表處不更名

立陶宛外長藍斯柏吉斯（Gabrielus Landsbergis）於2月6日-10日，將先後訪問新加坡、澳大利亞，開拓亞洲及大洋洲市場，實現供應鏈多元化戰略。他接受澳媒專訪稱，澳洲與立陶宛同樣受中國經濟威逼，2國將就“我們如何因中國霸凌而變得更強大”交換意見，並強調，不會因為中國施壓更換台灣駐立代表處名稱。

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據自由時報今天引述消息報道說，立陶宛外長藍斯柏吉斯（Gabrielus Landsbergis）重申不會屈服中國經濟脅迫。

消息說，立陶宛外長藍斯柏吉斯訪澳前夕，接受《澳洲金融評論報》獨家專訪指出，去年9月，在聯合國大會上與澳大利亞外交部長有短暫巧遇，“但我們立即明白，必須談論的事情太多了”，有很多需要分享的訊息，於是立即做出“需要過來出訪一趟”的決定。立陶宛與澳大利亞此次交流議題將聚焦中國的脅迫和貿易制裁，對此，藍斯柏吉斯說，立澳2國將就如何處理這種情況（被中國經濟霸凌）以及學到了什麼，又是如何從中變得更強大等議題交換意見，並互相幫助。

據該報稱，在華盛頓和東歐部分地區的力挺以及台灣的財政慷慨支持下，立陶宛與澳洲一樣，決定不屈服於中國。藍斯柏吉斯強調，某些國家不應使用經濟等脅迫方式，迫使另一個國家改變外交政策。但當前國際商定的規則和法規，正受到“強權國家”挑戰，我們正在捍衛國家主權。

對於外界盛傳台灣駐立代表處可能因中國施壓而更名一事，藍斯柏吉斯再度駁斥，他重申，“無論如何，立陶宛都不打算更名。”“他們（指台灣）的正式名稱不會改變。”

該報道稱，據藍斯柏吉斯強調，有許多國家和許多政治家也希望他們的國家，坦率道出立陶宛所說的某些事情，“我相信這種信念只會越來越強烈，我們並不孤單。”“我們只是碰巧在正確的地方、正確的時間，說出一些當前非常重要的事情。”