英國女王慶在位70年 出人意料為卡米拉正名

英國女王伊麗莎白二世今天慶祝在位70周年，此前女王為這一喜慶日子所發表的詔書性質的文字，罕見為長子，第一順序王位繼承人查爾斯王子的妻子卡米拉說好話，正名，因為女王說，她百年之後，查爾斯即位時，希望她的臣民善待卡米拉，將其稱頌為王後。此一話題即刻成為世界熱門。

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查爾斯和卡米拉在宣布未來國王與王後妃後升格為為 ”理想伴侶“。據新西蘭時報今天報道，女王陛下已經給卡米拉蓋上了她的印章，公開告訴英國全國人民，當威爾士王子成為國王時，卡米拉被稱為王妃，並說這是女王 "真誠的願望"。

關於卡米拉的頭銜可能是什麼，已經有了多年的爭議，因為她之前出於尊重決定使用威爾士公主的稱號。在這個聲明中，女王說，“到時候，我的兒子查爾斯成為國王，我知道你們會給他和他的妻子卡米拉同樣的支持；我真誠地希望，到時候，卡米拉會被稱為王後妃，因為她會繼續她的忠誠服務精神。”

據王家事務評論員理查德-菲茨威廉斯認為，女王的宣布是在對公眾表明，他們已經對卡米拉王室稱謂 "熱身 "。菲茨威廉斯說：“這是女王的白金慶典信息中的一個戲劇性的宣布，有遠見也有洞察力。女王最近讓卡米拉成為Garter勳章的成員，這顯然是對她的青睞，向公眾顯示對她的讚賞。”

王室專家認為，女王是在公眾對卡米拉表達熱心之後做出的決定。“卡米拉和查爾斯王子顯然是理想的夥伴，她的慈善工作給人留下了最深刻的印象。她對自己的公開露面處理得非常好。”

卡米拉目前是威爾士公主，但出於對查爾斯的第一任妻子戴安娜公主的尊重，她沒有使用這個頭銜。有人認為，卡米拉可能被賦予了一個較低級別的頭銜，如妃子。然而，據菲茨威廉斯先生說，沒有使用這個“妃子”頭銜的歷史先例，如果女王沒有明確的立場，當查爾斯登上王位時就會出現問題。專家認為，女王發話，“這就解決了問題。對王室來說，這是一個極其困難的時期，但王室需要澄清這件事，而女王選擇在其登基70年的歷史性周年紀念日上提出了澄清。”

據說查爾斯和卡米拉對女王在其登基前夕的所作出姿態感到 "感動和榮幸"。

據報道說威爾士親王向他 "心愛的 "妻子表示敬意，查爾斯先祝賀他的母親--女王在在位歷史性的白金慶典上對王室君主制的奉獻。據查爾斯的致辭還寫道，“當我們一起尋求服務和支持女王陛下與我們社區的人民時，我親愛的妻子自始至終都是我自己堅定的支持者。”查爾斯還說，"這個史無前例的白金慶典年為我們提供了一個機會，讓我們一起慶祝女王的服務，在未來的歲月里，我們將繼續以她為榜樣。"