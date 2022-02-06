蘇利文：俄羅斯可能數日或數周內入侵烏克蘭

美國白宮國家安全顧問蘇利文2月6日表示，俄羅斯可能在數日或數周內入侵烏克蘭，不過仍可能選擇外交途徑。但另據瑞士媒體報道：烏克蘭外交部長庫列巴(Dmytro Kuleba)6日發推文表示：不要相信那些世界末日的預言；烏克蘭擁有強大的軍隊、也有前所未有的國際支持”並且“為任何局勢發展做好了準備”。 他還補充說：“敵人害怕我們。”

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路透社報導，蘇利文（Jake Sullivan）接受多家電視新聞台的訪問，他告訴“福斯周日新聞”（Fox News Sunday）：“我們處於關鍵時刻，當前任何一天，俄羅斯都可能對烏克蘭採取軍事行動，或是可能從今起約數周後，亦或是俄羅斯可能選擇採取外交途徑。”

而蘇利文接受美國國家廣播公司新聞網（NBC News）節目“會晤新聞界”（Meet the Press）訪問指出，俄羅斯可能採取的行動包括，吞併烏克蘭的頓涅茨克（Donetsk）地區、網攻或全面入侵烏克蘭，並說俄羅斯可能最快7日就會採取行動，但也可能需時數周。

兩位美國官員5日指出，俄羅斯已部署約7成全面入侵烏克蘭所需戰力，並且將派出更多營戰術群到烏俄邊界。