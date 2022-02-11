俄奧隊15歲花滑明星藥檢陽性 官司或影響金牌更動

冬奧會花樣滑冰團體賽的結果懸而未決，此前體育官員周五證實，俄羅斯奧林匹克運動隊的15歲超級明星在12月的禁藥檢測中呈陽性。俄羅斯反興奮劑機構隨後暫停了該運動員繼續參加北京冬奧會的資格，但瓦利耶娃在2月9日對停賽提出申訴並獲得成功，俄羅斯反興奮劑機構取消了停賽決定。國際奧委會已對這一決定提出上訴，並尋求在瓦利耶娃將於2月15日再次參加比賽之前予以解決。如果對瓦利耶娃施加制裁，該團體項目的獎牌可能要重新分配，美國有可能從銀牌升至金牌。

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據華爾街日報今天報道說，俄奧隊15歲花滑明星藥檢陽性禁藥事件引發多方關注。負責監督奧運會藥檢的國際檢測機構(The International Testing Agency)周五確認了卡米拉·瓦利耶娃(Kamila Valieva)的檢測結果，為持續數天的猜測畫上句號。在周一的團體賽中，瓦利耶娃成為第一位在奧運會上完成四周跳的女花滑運動員，也為俄奧隊贏得了勝利。

如果對瓦利耶娃施加制裁，該團體項目的獎牌可能要重新分配，美國有可能從銀牌升至金牌，日本從銅牌升至銀牌，並使加拿大登上領獎台。這也可能改變下周女子賽事的結果；人們原本預計，瓦利耶娃將帶領俄奧隊橫掃該項目。

負責監督奧運會藥檢的國際檢測機構ITA表示，在12月下旬於聖彼得堡舉行的俄羅斯全國錦標賽上，瓦利耶娃的檢測樣本中測出曲美他嗪（一種被禁止的心臟藥物）呈陽性，檢測樣本由俄羅斯反興奮劑機構收集。據ITA，這一結果於2月8日由一家經認可的瑞典實驗室報告，即瓦利耶娃在冬奧會團體賽中為俄奧隊團完成比賽後的第二天。

在今天周五上午的新聞發布會上，除ITA的聲明之外，國際奧委會不予置評，理由是相關法律程序仍在進行。

俄羅斯因興奮劑嚴重醜聞，被國際奧委會禁止以國家名義參加北京冬奧會，俄羅斯總統也被禁止與會，除非獲得東道主中國國家主席特別邀請。