台灣/英國議員團訪台

英國議會外交委員會第一次組議員團將訪台

英國議會大樓 © 維基百科 照片

作者： 小山 2 分鐘

英國國會外交委員預定2月下旬組團訪台。英國國會外交委員訪團預計19日出發，訪台期間規畫拜會總統蔡英文等政要。中央社說，這是疫情以來首度有英國國會議員組團訪台，同時也是英國國會外交委員會正式組團訪台。