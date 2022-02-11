英國議會外交委員會第一次組議員團將訪台 發表時間： 11/02/2022 - 10:51 英國議會大樓 © 維基百科 照片 作者： 小山 2 分鐘 英國國會外交委員預定2月下旬組團訪台。英國國會外交委員訪團預計19日出發，訪台期間規畫拜會總統蔡英文等政要。中央社說，這是疫情以來首度有英國國會議員組團訪台，同時也是英國國會外交委員會正式組團訪台。 廣告 繼續瀏覽後續 據中央社今天報道稱，英國國會外交委員預定2月下旬訪台。據台灣外交部今天表示，這是台灣實施邊境管制措施以來，首度有英國國會議員組團訪台，意義匪淺；台灣外交部將嚴守防疫規範，以外交泡泡模式接待。英國國會外交委員訪團預計19日出發，訪台期間規畫拜會總統蔡英文、行政院長蘇貞昌、立法院長游錫堃、外交部長吳釗燮、經濟部長王美花及國發會主委龔明鑫等。台灣官方透露，關於英國國會議員訪台的各項規畫細節，迄今仍透過駐英國代表處與訪團持續溝通協調中，台灣外交部將在適當時機對外詳細說明。 下載法廣應用程序跟蹤國際時事 Download_on_the_App_Store_Badge_CNTC_RGB_blk_100217 google-play-badge_tw 英國 台灣